Igår (måndag) spelade Helsingborgs IF mot Elfsborg, matchen slutade 1-1 efter att lagkaptenen Andreas Granqvist bränt en straff.

Helsingborgs IF som inför matchen låg på en 14:e placering var i stort behov av en trepoängare, då man låg endast tre pinnar från kvalstrecket. Det skulle dessvärre inte bli någon fullpott för skåningarna som fick nöja sig med ett kryss efter att landslagsmannen och kaptenen Andreas Granqvist missat en straff i den första halvleken. Matchen slutade 1-1.

–Jag skulle bara få upp den högt, men fastnade i gräset, så den kom inte upp alls och han låg kvar med en fot. Det är för dåligt, den ska vara högre upp och sitta i nättaket, sa Granqvist till C More i halvtid.

Åttondeplacerade Elfsborg stod som värdar på Borås Arena när HIF kom på besök. Faktum var även att värdarna var i behov av en trepoängare, både för tabellplaceringen samt moralen. Elfsborg förlorade senast borta mot bottenlaget Falkenberg.

De båda lagen fick som sagt nöja sig med varsin poäng när dem nu blickar framåt. Näst ut för Helsingborg väntar Sirius hemma, måndag den 15 juli. Elfsborg ställs däremot inför en tuffare utmaning då man reser upp till Stockholm för att möta fjolårets mästare AIK, lördag 13 juli.

