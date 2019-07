Djurgården är allsvensk tabelltvåa och för första gången på länge i ledning i Stockholm. Detta trots att man varit långt i från 100 procent så här långt.

– Jag tror det handlar om team spirit. Mest av allt våra tränares hårda jobb så har vi haft råd att inte vara på topp men ändå vinna matcher, menar sportchef Bosse Andersson för FotbollDirekt.se.

Redan i fjol fanns Djurgården med i toppen men tappade sedan i takt med flera tunga spelarförsäljningar. I år finns man med på nytt men den här gången, som det ser ut just nu, utan att riskera att större namn försvinner under kommande transferperiod.

Under alla omständigheter så är det ett Djurgården som överraskar stort och gör det trots att man spelmässigt sällan så här långt har imponerat på ett större vis. Det är inte heller ofta man har varit ordinarie, samt hur man förlorat båda derbyna och hur man inte alls köpt på sig nya spektakulära namn i den mängd både AIK och Hammarby har gjort.

Men hur mycket det än är ett Dif som långt i från fått fram sin kapacitet – så är man alltså tabelltvåa och man har nu plockat sex segrar i rad. Senaste poängmissen är faktiskt 0- 2 mot AIK den 12 maj.

Ja, ni hör så mycket som egentligen talar emot en absolut topplacering för Djurgården så här långt. Bosse Andersson funderar så kring hur man faktiskt landar så närmast perfekt resultatmässigt som man gör så här långt.

– Det har varit en innehållsrik vår och sommar och vi har tvingats till lösningar som jag tror har gjort oss bättre. När det saknats kontinuitet så har vi tvingats spela på olika vis och spela spelare i flera olika positioner. Sådant behöver ju inte vara negativt, det har det uppenbarligen inte varit för oss. Det har istället utvecklat oss.

Lägg där till att Djurgården i allt väsentligt har ett nytt tränarpar som utan högre trösklar har haft förmågan att så snabbt få fram sina tankesätt och den nya grund vi nu ser efter Özcan Melkemichels två år.

– Jag tror det handlar om team spirit. Mest av allt genom våra tränares hårda jobb så har vi haft råd att inte vara på topp men ändå vinna matcher. Man kan nog påstå att det har kompenserat väldigt mycket när spelet kanske inte stämt och vi har saknat många spelare som vi har gjort – men att vi ändå fortsatt att vinna matcher.

I fjol var ni också med högt i tabellen innan ni började sälja spelare. Var ni innan Beijmo och Kadewere lika bra redan då?

– Kanske. Vi tvingades ta långsiktiga beslut där och det är klart att det påverkade, samtidigt som vi inte ville stressa in i nya affärer, utan att känna att det är exakt rätt. Spelare försvann och det påverkade så klart. Men sedan tids nog så har vi ju hittat rätt spelare, eller hur?

Sex raka segrar nu alltså och totalt bara två matcher i förlustkolumnen på hela säsongen. Bara MFF har förlorat färre.

Däremot så är det pikant nog så är det mot Hammarby och AIK som Djurgårdens enda tapp har kommit.

– Vi har spelat många matcher nu och att vi har förlorat just dessa. Ja, du det är så det är. Det svider ju förstås men jag lovar att vi ska göra precis allt för att ta derbyna i höst istället. Men hur det nu än är med det, vi har förlorat båda derbyna, så spelar det ju ingen roll resultatmässigt. Vi vill inte förlora derbyn och kommer att vinna derbyn vad det lider. Det är ingen tvekan.

Kan du förklara att ni är etta trots allt i Stockholm just nu?

– Jag vet inte om man ska hålla på att jämföra men det är klart att man myser. Men samtidigt så har vi AFC på måndag men visst är det mysigt att läsa tabellen just nu,

Hur ser du på kommande transferfönster? Hammarbys Jesper Jansson trodde på en lägre Bajenprofil. Ser ni också främst att ni ska koncentrera er på nuvarande material – eller ser ni ekonomiskt oberoende som en ypperlig möjlighet att göra ett redan framgångsrikt lag ännu bättre?

– Vi har tuff konkurrens. Vi har lugn och ro. Vi har en stark tro överhuvudtaget på det vi har och det vi gör och som det sett ut så här långt så har vi ju rätt. Men samtidigt så är vi inte nöjda men vad det betyder får ni i media spekulera i.

Men att vara ekonomiskt oberoende som ni är och än så länge guldstrid så är det lätt att tro att ni jagar 1-2 nya större namn för att på allvar utmana om guldet i det spännande läge ni har skaffat er?



– Det är ert jobb att spekulera men jag tror det är farligt att börja tänka så. Man ska komma i håg att det är laget och vår trupp som den ser ut just nu som har gjort resultat så här långt och det har den kapacitet att fortsätta att göra, det tillsammans med att vi får tillbaka flera namn och nu för första gången på hela säsongen är nära att vara ordinarie.