Ravel Morrison lyckades inte särskilt bra i Östersunds FK. Den meriterade engelsmannen gjorde bara sex matcher och inget större avtryck på den allsvenska publiken. Nu tränar han med en klubb i Premier League.

26-årige Morrison kom till Östersunds FK och allsvenskan som en av de största profilerna som spelat på svensk mark.

Att en spelare som rankats som en av Manchester Uniteds största talanger, spelat i Premier League för West Ham och Serie A för Lazio skulle landa i Jämtland sågs som en omöjlighet.

Men när säsongen startade så stod han där på Jämtkraft arena. Kontraktet skrevs på en halv säsong men succén uteblev. Morrison hade problem med skador och när han kom ut på startlinjen så färgade han inte nämnvärt.

Den 30 juni gick hans kontrakt ut och sedan dess har ÖFK sagt att man hoppas få honom att skriva på ett nytt avtal.

– Vi är mycket nöjda med Ravel Morrisons tid i ÖFK. Nu får vi se vad som händer i framtiden. Vi för samtal med Ravel och hans agent och får se vad de slutar med, sa tränaren Ian Burchnall till klubbens hemsida.

Det verkar dock inte bli så.

Sheffield United, nykomlingar i Premier League, skriver i dag – genom ett uttalande av tränaren Chris Wilder – på sin twitter att Morrison finns med i träningen.

“We will talk and see how it goes. It could be a good fit for both. We’ll see how it goes.”

Chris Wilder on Ravel Morrison who is training with the Blades this morning.

The 26 year old will also join us on our pre-season trip to Portugal 🇵🇹 #SUFC 🔴 pic.twitter.com/JAczQCfuiR

— Sheffield United (@SUFC_tweets) July 2, 2019