Djurgården fick ut drygt 35 miljoner när Michael Olunga, 25, såldes till kinesiska Guizhou Hengfeng Zhicheng 2017. Strax före midnatt svensk tid blev han stor hjälte för Kenya i det Afrikanska mästerskapet.

Djurgårdare minns Michael Olunga med glädje efter att han säsongen 2016 slog igenom med en braksuccé.

Tolv mål på 27 allsvenska matcher blev det och den tunge anfallaren drog snabbt till sig intresse från utlandet.

2017 lyckades Djurgården kamma hem drygt 35 miljoner kronor för kenyanen när han såldes till Kina och Guizhou Hengfeng Zhicheng. Där stannade han inte länge innan han hamnade i spanska Girona i La Liga. Nio matcher och två mål senare och en flytt blev klar till japanska Kashiwa Reysol där han spelar än i dag.

I natt startade han för sitt Kenya i det Afrikanska mästerskapet och blev stor matchhjälte mot Tanzania.

Olunga kvitterade till 1-1 i den 39:e minuten men bara minuten senare tog Tanzania tillbaka ledningen. I den andra halvleken skulle Kenyas press löna sig. Omolo gjorde 2-2 innan Olunga återigen hittade nätet för 3-2 (assisterad av BP-spelaren Eric Johana Omandi) bakom Manula. Det var Kenyas första trepoängare i mästerskapet.

Inför den sista gruppspelsmatchen mot Senegal ligger Kenya trea i grupp C bakom Senegal och Algeriet i topp.

Se målen här!

Engineer Olunga belongs to his own class. A rare talent that can survive in top football leagues. Ole Gunner should consider taking him to Old Trafford. He can significantly reduce ulcers for some if us. Great performance that was from Harambee Stars beyond my expectations! pic.twitter.com/UOyXckypo1

— Abuga Makori EGH, MBE (@o_abuga) June 28, 2019