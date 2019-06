SVENSKA FANS har i dag en längre intervju med Djurgårdens Thomas Lagerlöf. Det blir en hel del om sparkapital – och så synen på Astrit Ajdarevic och varför han haft problem med formen.

Djurgården är på väg mot återstart i allsvenskan och man gör det mot Kalmar FF den 1 juli. Och det är ett Djurgården som nu kan gå loss lite gentemot AIK efter missen mot Norrköping.

Det är även ett Dif som nu för första gången på allvar i år kan börja spela ett tänkt toppnamn som Edvard Chilufya som nu äntligen är skadefri igen, samt hur Dif är övertygade om att tiden talar för stjärnan Astrit Ajdarevic som ännu så länge inte varit en succé.

Sparkapital där.

Och mer ser ju ut att finnas med tanke på så många skador och sjukdomar under våren, inte minst i namn som Käck, Witry, Chilufya, Berg – för att nämna några. Alla har ju haft problem av någon sort.

Det är enskilt bidragande orsaker till att Djurgården än så länge inte riktigt imponerat, trots att man ju faktiskt är tabelltvåa och vid seger i återstarten alltså kan bli poängmässigt ensam tvåa.

Här Svenska Fans sidor för Djurgården som genom Fabian Ahlstrand har träffat Thomas Lagerlöf för en längre intervju.

— Det är ju inga tillfälligheter. En faktor är ju det jag nämnde förut avbräcken i spelartruppen som gör att vi tappar kontinuitet, säger han till Svenska Fans.

– När du har en intakt trupp klarar du lättare att hantera situationer som när du hamnar i lite sämre rytm i matcherna. Tyvärr har det blivit så för vår del att när vi tappat kommandot eller när motståndarlaget kopplat ett grepp om matchbilden så har vi tappat huvudet. Två bra exempel på det är Helsingborg och GIF Sundsvall då alla bara sprang runt och ”raggade” och jagade en och en. Jag tror att ett lag med mycket nytt drabbas hårdare av bristande kontinuitet.

Men samtidigt så har Djurgården verkligen hittat en stark utveckling i flera namn som nu på allvar gör sina förmodligen bästa perioder i karriären. Som Jesper Karlström, som Marcus Danielson, som Jakob Une Larsson – som Buya Turay.

— Ja, han (Karlström) har tagit jättekliv, men det har ju med många saker att göra som spelsätt och hur man mår som människa också. Men det är klart att vi är väldigt nöjda med hans utveckling.

— Det är ju bara konstatera att ”Mackan” (Marcus Danielson) varit fantastisk. Jag hade bra koll på honom innan och visste att han var bra innan vi kom till Djurgår´n,

Där till kommer han ånyo in på avdelning sparkapital och då måste ju en viss Astrit Ajdarevic komma upp på bordet. Ett av Dif:s större initiativ på spelarmarknaden de senaste åren – men utan att det förra Greklandsproffset imponerat.

— Det finns jättemycket mer att hämta, såklart. Det är en värvning som ska göra skillnad för Djurgården under lång tid. När han kom hade han fått begränsat med speltid under ett års tid i Grekland och dessutom väntade han tvillingar precis när allsvenskan drog igång. Med detta i åtanke var han mest en bonusspelare för oss under våren, men alla skador och sjukdomar har gjort att han använts mer än vi hade tänkt oss från början.

Thomas Lagerlöf fortsätter för Svenska Fans:

– Snart väntar en match i veckan och då kommer Astrit kunna träna ordentligt för att få den fysiska kurvan att peka uppåt. Fotboll är en konditionssport och det gäller att orka. Har du en sämre grund, ja då handlar det om att överleva veckorna mellan matcherna. Under hösten förväntar vi oss en utväxling för Astrit då han kommer att få träna ordentligt.

Hur ser du återstarten av Allsvenskan?

— Det är klart att vi måste fokusera på att vinna mot Kalmar, men om vi bara fokuserar på att vinna mot Kalmar så tappar vi långsiktig utveckling. Därför pratar vi om att ”glida på skalan” och tänker även på var vi ska vara om tre månader och tre år. Jag har koll på att vi har Kalmar, AFC och Malmö som kommande tre matcher, sen har jag ingen aning.

