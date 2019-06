Nyförvärvet Saku Ylätupa har inte haft förmågan att spela till sig en ordinarie plats i regerande mästarklubben AIKs startelva. Men det verkar inte ha påverkat honom allt för mycket. På tisdagskvällen gav han ett fint formbesked inför allsvenska omstarten och stundande Champions League-kval.

155 minuters speltid och bara två matcher från start plus två inhopp har det blivit för AIKs finländske nyförvärv Saku Ylätupa.

Senast han spelade allsvensk fotboll var 4 maj när han hoppade in under matchens sista nio minuter mot AFC Eskilstuna.

Men bänknötandet till trots visade han klassen när Sveriges och Finlands U21-landslag drabbade samman i en träningslandskamp i Villmanstrand. I den nionde minuten gjorde han 1-0 efter ett svenskt försvarsmisstag. Han rann igenom och placerade in bollen lågt förbi den svenske burväktaren Marko Johansson.

Sverige kom dock tillbaka in i matchen och utjämningen kom i den 36:e minuten av Felix Beijmo.

I den andra halvleken gick Sverige fram till ledning med 2-1 efter att Viktor Gyökeres hittat motståndarmålet i den 73:e minuten.

Finland fick dock ny kontakt genom Onni Valakari som tryckte in en straffspark i den 85:e minuten.

Matchen i Villmanstrand, där för övrigt Tore Gustafsson satte det gällande svenska rekordet i slägga med 80,14 för ganska precis 30 år sedan, slutade ändå med svensk seger med 3-2 efter att norskfödde Emil Hansson avgjort med en straffspark på två minuters tilläggstid.