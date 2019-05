I fredagens avsnitt av nya ”Studio Allsvenskan” är IFK Göteborgs tränare Poya Asbaghi gäst. Bland annat ger han bilden av första mötet med assisterande Ferran Sibila.

I veckans nya avsnitt av Studio Allsvenskan så finns alltså Poya Asbaghi på plats och träffar programledare Marcus Birro.

Det är ett program där han bland annat berättar om sin tuffa uppväxt i Gottsunda utanför Uppsala, om hur områdets ungar spelade fotboll på gårdarna mellan höghusen och hur han ser en direkt koppling från detta till det nya IFK Göteborg som han nu är tränare för.

”IFK Göteborg har alltid varit en arbetarklubb och vilka är det som tillhör arbetarklassen 2019? Det är invandrarna, folk som är uppväxta i förorten. Det ligger i Blåvitts DNA att vara deras klubb också.”

Han berättar också om alla rykten runt Benjamin Nygren och hur svårt det är för en klubb som IFK Göteborg att säga nej till 50 miljoner.

Sedan kommer man in på om man hade tänkt helt annorlunda om IFK Göteborg hade haft helt andra pengar än vad man har i dag? Hade satsningen på unga namn ändå varit så genomsyrat som det är just nu?

”Om vi hade haft 70 miljarder hade vi säkert köpt in fler spelare men det allra viktigaste till varför jag skrev på för IFK var just löftet att satsa på egna och unga spelare”.

I avsnittet nämner Poya också att det bland annat var Kenneth Andersson som backade honom när det blåste som kallast förra säsongen.

Det var även han själv som tog initiativet till att anlita Ferran Sibila (tidigare bland annat GIF Sundsvall) och här berättar han om första mötet han hade, innan det blev känt att man var intresserade av Sibila.

” Redan första gången vi träffades klickade det. Han sade till mig; tänk att du och jag, två helt olika personer från olika håll i världen, jag i Barcelona, du i Gävle har exakt samma syn och vision för hur man ska spela fotboll.”

