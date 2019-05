Sky Sports skrev i går att ÖFK har den 21-åriga anfallaren Bassala Sambou från Everton på sin önskelista. Nu kan FD avslöja att klubben arbetar för en värvning anfallaren.

– Det är en spelare vi följer noggrant och som vi gärna skulle vilja se i klubben, säger David Webb, teknisk direktör i Östersunds FK, till FotbollDirekt.se.

Östersund jagar anfallare inför sommarens transferfönster och en spelare som enligt Sky Sports ryktats till klubben är det unga anfallslöftet Bassala Sambou från Everton. Nu bekräftar Östersunds tekniska direktör att klubben följer honom nära och att de hoppas på en lösning.

– Vi har inte erbjudit honom något kontrakt ännu, men vi följer spelaren noggrant och om vi

kan värva honom tror vi han kan göra det bra hos oss. Vi är dock inte den enda klubben som

följer honom och vill ha honom, säger David Webb till FotbollDirekt.se.

Den unge anfallaren har under säsongen 2018-19 spelat 22 matcher i klubbens U23-lag och mäktat med nio mål under sina matcher där. Så här säger David Webb om anfallaren från Premier League-klubben.

– Det är en stark 9:a med bra fart och som gör mycket mål. Det är en spelare som passar bra in i profilen för vilka spelare vi vill värva.

Anfallarens kontrakt med Everton löper ut den 30:e juni och det återstår att se om han till

höstsäsongen kommer spela i Östersundströjan.

JOEL RÅDH