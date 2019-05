Helsingborgs IF bjuder nu in den 18-årige talangen Ibrahim Bancé. Den offensiva mittfältaren kommer under en period att få bekanta sig med den allsvenska klubben.

Helsingborgs IF har fått upp ögonen för en talang från Burkina Faso.

18-årige Bancé är född 2001 men har redan en meritlista som bland annat består utav tre matcher i Afrikanska mästerskapen för Burkina Fasos U20 landslag. Talangen tillhör i dagsläget den ivorianska klubben ASEC Mimosa, där spelare som bröderna Yaya och Kolo Touré samt Hammarbys supertalang Odilon Kossounou kommer ifrån.

Bancé kommer nu att få träna med Helsingborgs A-lag, för att visa upp sig. Detta skriver Helsingborgs IF på sin officiella hemsida.

ADRIANO VISCONTI