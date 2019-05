Håller du på regerande mästarna AIK gör det inget om du missar första kvarten – du missar inget mål ändå. Däremot gör du bäst i att vara tillbaka till inledningen av andra halvlek, då är ”Gnaget” som allra vassast.

Som Sirius-supporter gör du dock bäst i att vara på plats på din plats på arenan eller framför tv:n eller mobilen när domaren blåser igång matchen och under första halvtimmen om du vill se ditt lag göra mål. Men därefter kan du njuta av din pausmazarin extra länge. Sirius gör ändå inget mål i början av andra halvlek.

Och är du Hammarbysupporter får du våndas ända in till slutsignalen – Bajen är sämst i allsvenskan under slutkvarten.

Det visar unik statistik som FotbollDirekt tagit fram med hjälp av statistiksajten soccerassociation.com.

En tredjedel av säsongen har spelats och då börjar det att gå att räkna på statistik för lagen i allsvenskan. Och det vi har valt att fokusera på denna gång är tidpunkten som lagen gör respektive släpper in mål rent procentuellt sett. Fem lag har exempelvis inte gjort mål den första kvarten denna säsong. Det är AIK, AFC Eskilstuna, Falkenberg, Gif Sundsvall och Örebro. Ja Falkenberg har faktiskt inte gjort något mål under första halvtimmen heller. Raskaste målgörare för Falkenberg är ”självmål” i den 40:e minuten borta mot Norrköping, tätt följt av Christoffer Carlssons straffspark mot Östersund i den 44:e minuten i den andra omgången. Däremot är ”laget vid havet” bäst av alla lag i allsvenskan i slutkvarten av första halvlek.

När det gäller insläppta mål är det Djurgårdssupportrarna som kan känna sig tryggast under slutkvarten. Laget har släppt in minst antal mål under minut 76-90, nämligen bara ett under de tio inledande matcherna och det skedde i tredje omgången mot IFK Göteborg när Benjamin Nygren gjorde 1-1 i den 82:a minuten, som Djurgården till slut vann.

För arenakollegan Hammarby har det dock gått knackigare under slutkvarten. Nästan hälften av målen som laget har släppt in, 5 av 12, har laget släppt in under slutkvarten. Men det är något som laget ser ut att ha åtgärdat med tanke på att laget nu har tre raka matcher utan insläppt mål.

GJORDA MÅL:



Minut 0-15

Sirius 21,4 procent

Elfsborg 20 procent

Djurgården 18,8 procent

Helsingborg 18,2 procent

Östersund 18,2 procent

Hammarby 16,7 procent

IFK Göteborg 16,7 procent

IFK Norrköping 14,3 procent

Malmö FF 11,8 procent

Kalmar FF 11,1 procent

BK Häcken 6,3 procent

AIK 0 procent

AFC Eskilstuna 0 procent

Falkenberg 0 procent

Gif Sundsvall 0 procent

Örebro SK 0 procent

Minut 16-30

Sirius 35,7 procent

Hammarby 33,3 procent

Djurgården 31,3 procent

Östersund 27,3 procent

IFK Norrköping 21,4 procent

Elfsborg 20 procent

IFK Göteborg 16,7 procent

BK Häcken 12,5 procent

Kalmar FF 11,1 procent

AFC Eskilstuna 11,1 procent

Helsingborg 9,1 procent

Gif Sundsvall 8,3 procent

Malmö FF 5,9 procent

AIK 7,7 procent

Örebro 7,1 procent

Falkenberg 0 procent

Minut 31-45

Falkenberg 37,5 procent

IFK Norrköping 28,6 procent

Elfsborg 26,7 procent

Gif Sundsvall 25 procent

Hanmmarby 22,2 procent

AIK 15,4 procent

Sirius 14,3 procent

Djurgården 12,5 procent

Malmö FF 11,8 procent

AFC Eskilstuna 11,1 procent

Kalmar FF 11,1 procent

Helsingborg 9,1 procent

Östersund 9,1 procent

Örebro 7,1 procent

BK Häcken 6,3 procent

IFK Göteborg 5,6 procent

Minut 46-60

AIK 38,5 procent

Östersund 27,3 procent

Falkenberg 25 procent

BK Häcken 25 procent

Malmö FF 23,5 procent

Kalmar FF 22,2 procent

AFC Eskilstuna 22,2 procent

IFK Norrköping 21,4 procent

Örebro 14,3 procent

Djurgården 12,5 procent

Hammarby 11,1 procent

Helsingborg 9,1 procent

Gif Sundsvall 8,3 procent

Elfsborg 6,7 procent

IFK Göteborg 5,6 procent

Sirius 0 procent

Minut 61-75

BK Häcken 37,5 procent

AIK 30,8 procent

Örebro 28,6 procent

Gif Sundsvall 25 procent

Malmö FF 23,5 procent

Kalmar FF 22,2 procent

IFK Göteborg 16,7 procent

Elfsborg 13,3 procent

Hammarby 11,1 procent

Helsingborg 9,1 procent

Sirius 7,1 procent

Djurgården 6,3 procent

AFC Eskilstuna 0 procent

Falkenberg 0 procent

IFK Norrköping 0 procent

Östersund 0 procent

Minut 76-90

AFC Eskilstuna 55,6 procent

Helsingborg 45,5 procent

Örebro 42,9 procent

IFK Göteborg 38,9 procent

Falkenberg 37,5 procent

Gif Sundsvall 33,3 procent

Malmö FF 23,5 procent

Kalmar FF 22,2 procent

Sirius 21,4 procent

Djurgården 18,8 procent

Östersund 18,2 procent

IFK Norrköping 14,3 procent

Elfsborg 13,3 procent

BK Häcken 12,5 procent

AIK 7,7 procent

Hammarby 5,6 procent

INSLÄPPTA MÅL:

Minut 0-15

AIK 0 procent

Djurgården 0 procent

IFK Göteborg 0 procent

BK Häcken 0 procent

Falkenberg 5 procent

AFC Eskilstuna 6,3 procent

Hammarby 8,3 procent

Örebro 11,1 procent

Elfsborg 12,5 procent

Östersund 14,3 procent

Sirius 15,8 procent

Helsingborg 17,6 procent

Kalmar FF 18,2 procent

Gif Sundsvall 18,8 procent

IFK Norrköping 23,1 procent

Malmö FF 25 procent

Minut 16-30

Kalmar FF 0 procent

Malmö FF 0 procent

IFK Norrköping 0 procent

Örebro 5,6 procent

Hammarby 8,3 procent

AIK 12,5 procent

Falkenberg 15 procent

AFC Eskilstuna 18,8 procent

Elfsborg 18,8 procent

Sirius, 21,1 procent

Djurgården 22,2 procent

BK Häcken 25 procent

Östersund 28,6 procent

Helsingborg 29,4 procent

IFK Göteborg 30 procent

Gif Sundsvall 31,3 procent

Minut 31-45

BK Häcken 0 procent

Gif Sundsvall 0 procent

Kalmar FF 9,1 procent

IFK Göteborg 10 procent

Helsingborg 11,8 procent

Malmö FF 12,5 procent

IFK Norrköping 15,4 procent

Sirius 15,8 procent

Hammarby 16,7 procent

Örebro 16,7 procent

Elfsborg 18,8 procent

AFC Eskilstuna 18,8 procent

Östersund 21,4 procent

Djurgården 22,2 procent

AIK 25 procent

Falkenberg 25 procent

Minut 46-60

Gif Sundsvall 0 procent

Helsingborg 5,9 procent

Elfsborg 6,3 procent

Kalmar FF 9,1 procent

AFC Eskilstuna 12,5 procent

Malmö FF 12,5 procent

Östersund 14,3 procent

Hammarby 16,7 procent

IFK Göteborg 20 procent

Sirius 21,1 procent

Djurgården 22,2 procent

IFK Norrköping 23,1 procent

BK Häcken 25 procent

AIK 25 procent

Falkenberg 25 procent

Örebro 27,8 procent

Minut 61-75

IFK Norrköping 0 procent

Östersund 7,1 procent

Hammarby 8,3 procent

IFK Göteborg 10 procent

Sirius 10,5 procent

Malmö FF 12,5 procent

BK Häcken 12,5 procent

AIK 12,5 procent

Falkenberg 15 procent

Örebro 16,7 procent

Helsingborg 17,6 procent

Elfsborg 18,8 procent

Gif Sundsvall 18,8 procent

Djurgården 22,2 procent

AFC Eskilstuna 25 procent

Kalmar FF 36,4 procent

Minut 76-90

Djurgården 11,1 procent

Östersund 14,3 procent

Falkenberg 15 procent

Sirius 15,8 procent

Helsingborg 17,6 procent

AFC Eskilstuna 18,8 procent

Örebro 22,2 procent

AIK 25 procent

Elfsborg 25 procent

Kalmar FF 27,3 procent

IFK Göteborg 30 procent

Gif Sundsvall 31,3 procent

Malmö FF 37,5 procent

BK Häcken 37,5 procent

IFK Norrköping 38,5 procent

Hammarby 41,7 procent

Källa: Soccerassociation.com