Foto: Bildbyrån

Carlos Strandberg har fått upp ångan under sin lånesejour i Örebro. Anfallsstjärnan, som kom för dyra pengar till Malmö FF 2017, har svarat för fem mål så här långt och även om managern Axel Kjäll är lyrisk över 23-åringen vågar han inte hoppas på något mer kring Strandberg när lånet snart går ut.

– Jag tycker att han är en av allsvenskans bästa anfallare, men lånet gäller till 17 juli och det är det som vi förhåller oss till, säger Kjäll till FotbollDirekt.se.

Malmö FF värvade Carlos Strandberg för omkring tio miljoner kronor sommaren 2017 då han anslöt från belgiska storklubben Club Brügge. Anfallsbjässen tippades i fjol vinna skytteligan, men under våren gick han trögt och när Uwe Rösler tog över under sommaruppehållet och Marcus Antonsson värvades in tappade Strandberg sin startplats.

Bara dagar innan Örebros hemmapremiär mot Djurgården tidigare i våras slog bomben ner att Strandberg var klar för ÖSK på lån fram till 17 juli. Utlåningen har visat sig vara en succé. I går, när Örebro tog en meriterande 3-1-seger borta mot Östersund, svarade Strandberg för ett mål och en assist. Strandberg är med sina fem fullträffar bara en balja från att ligga delad tvåa i skytteligan bakom Tarik Elyounoussi som gjort åtta mål.

Örebros manager Axel Kjäll är lyrisk över att ha Strandberg i sitt lag.

– Carlos är klass, det är inget snack om det. Det visste vi också när vi valde att ta in honom. Jag tycker att han är en av allsvenskans bästa anfallare och dessutom är han i en ålder där han fortfarande är utvecklingsbar. Hans prestationer hos oss har varit väldigt imponerande. Han hade två träningar med laget innan matchen mot Djurgården som han startade och sakta men säkert har det blivit bättre och bättre. Carlos har en stor vilja att jobba hårt för laget och han är jätteviktig i presspelet. I går mot Östersund var han i långa stunder ensam mot tre mittbackar och han svarade för ett fantastiskt slit. Carlos är en härlig person som bidragit väldigt mycket även utanför planen. Han har verkligen gjort bra intryck hos oss. En glad och härlig person är han, berättar Kjäll för FotbollDirekt.se.

Strandberg säger inte så mycket i media, men i gruppen är han kanske mer avslappnad och bjuder mer på sig själv?

– Alltså Carlos är en lugn person, men han har lätt för att locka till skratt och är väldigt omtyckt i gruppen. En stabil person som är väldigt fokuserad på träningarna.

När man kommer som stjärna från ett storlag till en mindre klubb på ett kort lån är det lätt hänt att spelaren i fråga mer bryr om sig själv och inte gör så mycket för lagets bästa, men i Carlos Strandbergs fall är känslan verkligen att han vill att det ska gå bra för ÖSK. Vad säger du som följer honom dagligen?

– Jag håller med till hundra procent där, det är exakt min känsla också och därför blir man extra glad så klart. Han vill verkligen att det ska gå bra för oss så jag har samma bild som du har.

Den 17 juli öppnar transferfönstret igen och då är tanken att Strandberg ska återvända till MFF. Axel Kjäll vågar inte hoppas på att lånet förlängs säsongen ut.

– Lånet gäller till 17 juli och det är det som vi förhåller oss till. Självklart är vi jättenöjda med vad han gjort för oss, men det enda som vi fokuserar på nu är att göra det så bra som möjligt i de två avslutande matcherna på vårsäsongen…

– Men med det sagt så är en Carlos en spelare som verkligen höjt kvaliteten hos oss och i den åldern som han är i måste han få rejält med speltid, vilket han får hos oss.

Men ni har ingen dialog med MFF om att förlänga lånet?

– Nej, vi har ingen dialog om det utan det är det här avtalet som gäller. Vi hade en jättebra dialog med MFF när vi lånade in Carlos i våras och vi tre parter är alla vinnare kring detta just nu!