Göteborgsfotbollen är het igen. Efter tio omgångar är både Häcken och IFK Göteborg med i den allsvenska toppstriden och nu börjar uppsnacket inför helgens glödheta derby. I går sa Poya Asbaghi att det blir en match mellan ett lag som satsar på talanger – och ett lag som har sina talanger på bänken.

– Det blir väl så när man säljer två unga spelare om året. Men Blåvitt har väl inte satsat på sina egna på tio år?, säger Sonny Karlsson till FotbollDirekts.se.

De senaste åren har maktbalansen i Göteborg ändrats då Häcken placerat sig före IFK Göteborg i den allsvenska tabellen.

I år verkar det som att Blåvitt är att räkna med igen. Till experternas förvåning har Blåvitt gått som tåget och återfinns på en fjärdeplats i tabellen – bara tre poäng från serieledning – inför den elfte omgången. Två poäng före dem ligger Häcken som tar emot just Blåvitt i nästa omgång.

Temperaturen skruvas nu upp inför lördagens Göteborgsderby på Bravida arena.

Efter 0-0-matchen mot Hammarby i går fick Blåvittränaren Poya Asbaghi frågan om helgens match i C More.

C More: De senaste åren år Häcken bäst i stan, är det dags att ändra på det?

– Ja, alltså som har lag har de haft mer framskjutna positioner. Bäst i stan kan definieras på olika sätt. Vi är bäst i stan på att vara Göteborgs lag, sa Asbaghi och fortsätter:

– Det är ett lag med egna talanger som kommer att ställa upp och det är ett lag som sätter sina talanger på bänken. Det är Göteborgs lag mot Häcken.

Samtidigt som IFK Göteborg fått se genombrott för Benjamin Nygren, 17, och gett flera andra unga chansen så har Häcken inte haft samma utväxling på sina egna killar den här våren. Men Häckens sportchef Sonny Karlsson tar Asbaghis pik med ro.

– Han har väl gått in i ringhörnan inför derbyt nu, säger Karlsson, efter att han fått citaten upplästa för sig, till FotbollDirekt.se.

– Jag tar av mig hatten för Blåvitt som lyckats med det som de tvingades till (att satsa på egna produkter) och de gör det förjäkla bra. Det måste jag säga.

Har Poya rätt i sin kritik mot er om att ni inte ger era unga spelare chansen som Blåvitt gör?

– Det är väl så det blir när man säljer två unga talanger per år. Då kanske vi inte har just så många just i år. Men Blåvitt har väl inte satsat på sina egna på tio år? Vi har väl sju-åtta egna spelare i truppen nu som får chansen till och från. Och det kommer mer. Vi är inte oroliga för den biten, vårt U17 och U19 slåss i toppen av sina serier.

– Sen är det ju så att vi sålt spelare som Simon Sandberg, Carlos Strandberg, Simon och Samuel Gustafsson, Joel Andersson och så vidare. Det är ju det som händer när unga spelare lyckas i allsvenskan och det kommer även Blåvitt snart få känna på.

Karlsson missunnar inte på något sätt Blåvitts talangsatsning som fallit väl ut.

– Nej, det är många spelare jag gillar i det laget som gör det förbaskat bra. Det är roligt att spelare som Paka (Patrik Lagemyr-Karlsson) lyckas och fått vara friska. Han är ju från oss från början. Synd bara att de är så bra just nu så vi kommer få jobba ihjäl oss i derbyt, skrattar sportchefen – som ser fram emot fullt hus och ett stekhet Göteborgsderby igen.

– Det var längesen, om ens någonsin, som båda lagen varit så här högt i tabellen efter en tredjedel av allsvenskan. Vi har en fantastisk vecka framför oss med Blåvitt, cupfinalen på torsdag och ett västderby mot Elfsborg innan vi går på uppehåll.

Det måste kännas kul att fotbollen glöder i Göteborg igen?

– Absolut. Blåvitt är ju dragloket, det kommer man inte ifrån, men vi vill väl bli det någonstans längs vägen.