Mohamed Buya Turay har fått ta emot en hel del ovett sedan han anklagats för att ha filmat mot Elfsborg. Redan i går berättade Dif-stjärnan om bland annat rasistiska påhopp. I dag väljer han att publicera skärmdumpar av hatarnas kommentarer.

Djurgården slog Elfsborg med 2- 0 och Buya Turay hamnade i centrum sedan han hävdats ha filmat till sig straffen som gav det andra målet. Däremot under gårdagen så publicerades ett nytt tv-klipp från en helt annan bildvinkel än den som gjorde så att det såg så misstänkt ut och hur han bland annat redan i Cmores tv-sändning anklagades för att ha filmat till sig fördelen: ”Det är en jättefilmning som leder till straffen. Jon Jönsson ska definitivt inte lastas för en straff han inte orsakar. Buya Turay filmar”.

I detta nya så ser det emellertid ut som att stjärnan inte frivilligt faller i duellen med Elfsborgs Jönsson.

Men alldeles oavsett så är det ett par larmiga dygn som Turay gått igenom sedan söndagens möte på Tele2 arena. Reaktionerna har varit starka mot Sierra Leoniern i sociala media. Detta direkt på hans Instagram och Buya Turay reagerade ilsket på anklagelser och senare personliga påhopp.

”Alla kan hålla käften. Det är bättre att ni hittar något annat att snacka om för att bli kända. Åk hem och sup er fulla och sen kan ni sova. Jag talar till alla hatare, ni fortsätter häckla och anklaga mig för filmning. Jag vet att ni inte har någon hjärna. Om ni inte har något att göra hemma, så kan jag komma och underhålla er – eftersom jag är så bra skådespelare”, skriver stjärnan på Instagram.

Lite senare klarnade emellertid bilden kring Dif-anfallarens hetsiga utspel till hans fördel när det stod klart att han fått ta emot grova påhopp i sina sociala media. Någonting Djurgården självt valde att gå ut med på följande vis:

”Såväl grova kränkningar som rasistiska påhopp. Det är ett fullkomligt oacceptabelt beteende och något som Djurgården Fotboll härmed vill ta kraftigt avstånd från”.

I dag bygger så Buya själv på helhetsbilden ytterligare genom att publicera skärmdumpar av några av de påhopp han utsatts för. Detta på hans Instagram som FotbollDirekt har tagit del av.

Bland annat skriver en användare rasistiskt så här:

”Can you and your ugly family leave Sweden?!!!! You 2 don’t belong here. Fuck you and go fucking back to Belgium”

”Hoppa från ett fucking berg din lilla….”, skriver en annan.

Buya Turay markerar starkt mot sina hatare.

”I just want to advice you all of you who are still sending me arrangements och racist words in my inbox i wont let you have peace i promised”.

Han får även stöd av många supportrar, medspelare – som Elfsborgs Joakim Nilsson – och motspelare under hashtaggen #backabuya: