Det talades om att domaren tappade matchen på Tele2.

Men om det var någon eller några som tappade det så var det inte Glenn Nyberg.

Det är bara lite enklare att skylla allting på någon annan.

Djurgården-Elfsborg var på förhand som vilken mellanmjölksmatch som helst i allsvenskans 10:e omgång och den orkade heller inte locka fler än 10.000 åskådare.

I vilket statistiskt protokoll som helst står också den här matchen som 2-0 till hemmalaget efter två mål av norrmannen Fredrik Ulvestad och inte mycket mer än så.

Men det var extra allt, egentligen allt annat är en 2-0-match mellan två mittenlag, det var en match i fullständig chock.

Ibland väldigt påtagligt och i alla avseenden på riktigt när Elfsborgs mittback, Joakim Nilsson, låg livlös på planen efter att ha träffats av Mohammed Buya Tourays fot i samband med ett bicycleta-försök.

Under 10-12 minuter låg det en kompakt, nästan kuslig, tystnad över arenan i en oroskänsla för Nilssons hälsotillstånd.

Personligen slogs jag också av hur värdigt situationen bemöttes av hemmapubliken och av CMore och deras kommentatorer, Lasse Granqvist och Jon Persson.

Därutöver en blixtrande 1-0-start, en utvisning, en skada till och mängder av hetsiga dueller, där flera av spelarna kändes lite som Olof Mellberg under den berömda träningen i Miyazaki inför VM 2002; mord i blick.

Out of the blue, liksom. Djurgården vs Elfsborg; inget du vanligtvis brukar skrämma små barn med direkt.

Men det blev så och spelare gick in i varenda duell redo att offra ett gult kort. De var fler intensiva närkamper under 45 minuter på Tele2:s konstgräs än det varit i någon annan allsvensk gräsmatch jag sett i år. På tal om den debatten.

Domaren?

Ja, Glenn Nyberg hade det tufft. Det var en sån match som hade varit jobbig för vilken domare som helst.

Utvisningen på Haris Radetinac är ju dock rött kort, alldeles oavsett om Haris blev provocerad eller tjuvknäad av retstickan Simon Strand.

Det finns EN skyldig till det kortet och det är – Haris Radetinac.

Han rusar ursinnigt i 15-20 meter för att hämnas på Strand och trycker ned honom bakifrån, långt bortom spelet (det var alltså linjemannen Per Rehnlund som såg och tog situationen) och med en hel del kraft.

Jovisst, Strand stannar upp när Radetinac kommer farande bakom honom men jag vet inte riktigt vad det spelar för roll, Radetinacs fart och avsikt var tydlig.

I en sådan situation måste djurgårdsspelaren vara kyligare och smartare. Fotbollsspelare är sällan snälla mot varandra på planen, det sägs saker och det händer grejer som är provokativa, och även om Simon Strand älskar sånt så kan det inte var första gången det hänt Dif-Haris i karriären.

Nu bjöd han Strand på den utvisningen och det får han ta på sig.

Jag har väldigt svårt att anklaga Glenn Nyberg för det beslutet.

Vi kan diskutera en och annan bedömning av situationer ute på planen, men det blir lite orättvist i en match som var väldigt vansklig.

Skulle Stian Gregersen få ett kort när han träffade Buya Tourays ansikte samtidigt som djurgårdsanfallaren spelade bollen med huvudet på marken? Var det fel att varna Simon Strand för upprepade förseelser när Nyberg tog en frispark vid en närkamp mitt på planen (där Witry olyckligt stukade foten)? Var det verkligen läge att bestraffa Elfsborgs tränare, Jimmy Thelin, för att han var ute på planen med sina spelare när Joakim Nilsson behandlades?

Ja, nej eller kanske? Det var snåriga situationer i en väldigt speciell match.

Det stora misstaget som Glenn Nyberg gjorde var förstås att utdöma den straff som Mohammed Buya Touray fuskade sig till...och här höll jag på att skriva i duell med Jon Jönsson, men det var alltså inte ens en kontakt.

Men där hamnar vi ett läge där det är svårt att avgöra om det är domarnas fel när spelare fuskar snyggt?

Och, ja, vi kan alltid tycka väldigt olika om situationer i fotboll.

I CMore tyckte Alexander Axén att det röda kortet på Radetinacs var fullständigt felaktigt.

Han menade att Simon Strand varit lite för retfull och då fanns det förklarliga skäl till att Radetinac sprang ner honom.

Axén bannade också Strand för att vara okollegial och oproffsig i sitt beteende mot sina motståndare.

Men sa inte så mycket om sådan ”oproffsighet” när Buya Touray filmade till sig en straff.

Jag vet inte vad som värst?

Men det kan åtminstone inte skyllas på domaren. Det blir för enkelt. Spelarna har också ett ansvar.

Och matchen vanns alltså av Djurgården. Komfortabelt. Trots en dryg timme med en man mindre.

Dif såg rejält ut med Erik Berg som mittfältsnav, klokt försvarspositionering över hela planen och väldigt mycket hjärta i varje agerande från spelare som Jesper Karlström, Marcus Danielson och Jacob Une Larsson.

Samtidigt som Elfsborg var sådär impotenta som Elfsborg var under hela förra säsongen. En man mer så länge och ett Cibicki-skott från 25 meter som sin bästa möjlighet till ett mål.

Radtinac tappade huvudet, Elfsborg tappade allt.

Och jag tycker, överlag, att både Glenn Nyberg och domarna överlag har inlett allsvenskan mycket stabilare 2019 än katastrofåret 2018.

***

Sirius kastade in minst tre mål i egen kasse mot Häcken, då blir det svårt att vinna mot ett topplag. Även om man gör tre framåt.

Återigen strålande aktioner (passningen till Mervans Celiks mål!) från Alexander Jeremejeff och Häcken smyger fram bakom Malmö FF efter ett par mindre lyckade omgångar.

Nästa omgångs 031-derby blir det mest intressanta än på väldigt många år.

***

Malmö FF var som väntat ett helt annat lag med Anders Christiansen tillbaka på plan och jag vågar påstå att MFF är minst lika beroende av dansken som av Markus Rosenberg.

Det är Christiansen som kan driva spelet framåt och dessutom göra det effektivt konstruktivt mot lag som vill parkera bussar, vilket Kalmar FF hade valt att göra stora delar av den här matchen på Stadion.

Dessutom gör han en hel del viktiga mål rätt ofta, det enda i den här matchen.

***

När vi har kompletterat den 10:e omgången har vi spelat en tredjedel av allsvenskan.

Det går att antyda att serien ”satt sig” en aning, med skikt av toppen, mitten och botten – men det skiljer fortfarande väldigt lite för att ha hänga på en guldstrid.

Och så lär det fortsätta ytterligare ett tag.

Helst vill man ju att det aldrig ska ta slut.