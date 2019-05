Foto: Bildbyrån

Elfsborgs supportrar tänker också bidra till protesterna mot polisen, när laget under söndagen gästar Malmö FF.

”Vägen till lösning i dessa frågor kan aldrig vara kollektiv bestraffning och repressiva åtgärder som riskerar att döda stämningen på våra arenor”, skriver klubbens supporterförening Guliganerna på Facebook.



Malmö FF:s ståplats på Stadion kommer under söndagens möte mellan Malmö och Elfsborg att stå tom under matchens första tio minuter. Detta som en protest från MFF-familjen mot polisens i deras ögon ”upptrappande agerande” mot supportrar.

Nu väljer Elfsborgs motsvarighet att stötta initiativet – klubbens supportergrupp Guliganerna kommer likt MFF:s fans att ställa sig utanför arenan under de första tio minuterna.

”Fotbollen är inte på något sätt perfekt och det finns problem som vi behöver jobba på men vägen till lösning i dessa frågor kan aldrig vara kollektiv bestraffning och repressiva åtgärder som riskerar att döda stämningen på våra arenor eller till och med att matcher ska spelas utan publik i framtiden.”, skriver supporterförening på Facebook.