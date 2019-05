Foto: Bildbyrån

Vissa derbyn spelas år ut och år in och folk förväntar sig att kunna gå på ett derby mot värsta antagonisten oavsett om det är i Stockholm, Göteborg eller Skåne.

Men så finns det derbyn, där åren går utan att lagen möts. Som det i Gästrikland mellan Gefle och Sandviken, där det inte spelats derby på 33 år!



15 juni är det dock dags. Skådeplatsen är Gavlevallen i Gävle, där två av landets mest anrika fotbollsklubbar, Gefle IF och Sandvikens IF drabbar samman och trycket på biljetterna är att jämföra med ett Stockholmsderby. Redan nu har Gefle börjat sälja biljetterna och klubben räknar med en helt utsåld Gavlevallen.

– Det var 33 år sedan sist och det märks, säger David Norell-Hussein, klubbdirektör i Gefle IF till Mittmedia angående snacket som redan börjat florera i de båda städerna inför derbyt.

I och med att lagen inte spelat i samma serie på 33 år har den rivalitet som tidigare funnits mellan lagen varit lagd på is. Men nu har den på nytt eskalerat, inte minst då Sandvikens IF tränas av Gefle-profilen Pelle Olsson och även det faktum att flera spelare i Sandvikens trupp, däribland, Jacob Hjelte, Olof Mård och Emil Bellander har ett förflutet just i Gefle.

20 km skiljer mellan Sandviken och Gefle, vilket gör att många kommer att köra motorvägen mellan städerna 15 juni. Inga hinder med långa avstånd kommer att kunna hindra Sandvikens supportrar från att ta sig till matchen, vilket förstås ökar möjligheten ännu mer till en helt utsåld arena. Att Gefle börjat lite knackigt i norrettan och att Sandviken öppnat starkt tror dock inte Gefles klubbdirektör har någon större inverkan. Det här derbyt säljer sig självt oavsett tabellplacering.

– Jag tror dock inte det är helt avgörande hur lagen ligger i serien. Det var ju som sagt 33 år sedan sist och det kittlar ju. Dessutom spelas matchen en junieftermiddag, förhoppningsvis med fint väder.

Gefle som brottats med usel ekonomi i flera säsonger ser derbyt som en viktig kassako inför framtiden.

– Samtidigt utifrån min roll just nu i föreningen så betyder ju den här matchen mycket ekonomiskt. Därför blev jag ju glad när vi fick lottningen och har det första derbyt på hemmaplan och dessutom en junieftermiddag. Vi har ju en större arena än SIF och kan göra lite fler kringarrangemang.

Hur gick det i förra derbyt mellan lagen som spelades i Gävle? Jo, det blev 1-1 efter att Sandvikens mål gjorts av klubbens notoriske målgörare Sven-Olov ”Lappen” Nordqvist och Gefles av tidigare Sandviken-spelaren Mikael Källström, tillika Kim Källströms pappa.