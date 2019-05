Allsvenskan så här långt. FotbollDirekts Patrick Ekwall tycker till och gör det här efter sju omgångar. Nu har AIK smugit med i toppen, trots en mindre bra inledning men likväl är det ändå AIK som just nu är hans största besvikelse.

Vad har gjort starkast intryck så här långt under en, vad som det ser ut som, närmast rekordjämn allsvensk vår?

Ekwall resonerar med sig själv kring om MFF i serieledning nu kommer att ha satt sig för resten av året? Och är Falkenberg så dödsdömda som det ser ut?

Där till kommer han in på det AIK som lite vacklat under de första sex veckorna. Precis som MFF har det funnits förtecken av kris men hur man likväl klarat att hålla kontakt med täten.

IFK Göteborg har annars stått för det enskilt största i allsvenskan. 3-0-kvällen mot AIK kan ha förändrat blåvita liv för många år framåt.

Till sist så har mister kommit in på allsvenskans bästa elva spelare så här långt. Ja, men ett tidigt, tidigt Allstar team.

Sju omgångar spelade – vad sticker ut mest i tabellen?

– Det är givetvis IFK Göteborg. Inte så mycket för att de vunnit fyra matcher och ligger tvåa i tabellen, utan för hur de har spelat in sina poäng. Poya Asbaghis ”Baby-Blåvitt” har imponerat och borde väl dessutom ha fått med sig något från mötet med Djurgården på Tele2, som de förlorade oturligt. Vi som såg premiären mot AFC och de första 20 minuterna mot Elfsborg på Ullevi såg ett lag som var helt under isen. Men två snabba mål mot Elfsborg – bägge egentligen helt ”out of the blue” – och helt plötsligt vände allting. Fascinerande. Sen får vi inte glömma att vi har en tabell som kan vändas upp och ned på resultat under två-tre omgångar. Jag tror vi får vänta 14-15 omgångar innan den ”sätter sig”, så jämnt är det just nu.

Malmö FF i serieledning efter en knapp fjärdedel av allsvenskan, är dom där för att stanna?

– Det skulle inte förvåna, åtminstone. Ska vi se till något av de tippade topplagen som ser ut att ha hittat en rytm och gedigen grund i sitt spel så är det Malmö, sett till de senaste omgångarna. De sticker ut när det behövs (Hammarby hemma, andra halvlek), de gör vad de ska och vinner utan att briljera (Sirius och Falkenberg).

Och Falkenberg sist, så det blir samma fråga: där för att stanna?

– Lite tveksamt eftersom jag tror att de kan mobilisera kraft i samband med ett augustifönster. Däremot är det tydligt att de inte fått den start som en nederlagstippat nykomling behöver. Ofta kräver det lite ”sprattel” i början för att dra ihop lite poäng på ren inspiration. Nu har de gjort mål (två fler än svenska mästarna AIK), men varit alldeles för naiva i försvarsspelet.

Vilka lag har varit sämre än väntat, som du ser det?

– AIK, såklart. Där hade det talats om en utveckling av det offensiva spelet som vi inte fått se. Snarare tvärtom. Istället har Rikard Norling famlat med sin uppställning, testat ett annat system än det som varit inspelat och haft problem att placera in så många offensiva pjäser som möjligt i en elva. Och IFK Norrköping. Förvisso några enstaka starka perioder, men det är ingen tillfällighet att de inte fått den poängutdelning som de önskat. Det saknas harmoni i spelet, det hackar lite för ofta och i matcherna kan det pendla mellan höga toppar och avgrundsdjupa dalar. Mot Elfsborg senast var det bedrövligt från och till; VM i felpass. Det går att kräva mycket mer av ett spelskickligt lag som Norrköping med en trupp som definitivt håller hög allsvensk klass.

Okej, hur ser din allsvenska elva ut efter sju omgångar?

Peter Abrahamsson, Häcken – Oscar Lewicki, Malmö, Erik Berg, Djurgården, Rasmus Lindgren, Häcken – Benjamin Nygren Göteborg, Jeppe Andersen, Hammarby, Patrik Karlsson Lagemyr, Göteborg, Muamer Tankovic, Hammarby – Linus Hallenius, Sundsvall, Markus Rosenberg, Malmö, Pawel Cibicki, Elfsborg

På bänken: Tom Pettersson, Östersund, Daniel Sundgren, AIK, Jonathan Levi, Elfsborg, Giorgii Karashvili, Göteborg, Jordan Larsson, Norrköping, Adi Nalic, AFC, Arnor Traustasson, Malmö, Sören Rieks, Malmö.