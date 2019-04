Nya uppgifter om Östersunds FK: Efter Europa League-äventyret 2017/2018 så användes delar av spelarnas Europa-bonus för att bygga ut en läktare på Jämtkraft Arena. Det enligt SVT:s Uppdrag Granskning. Upplägget försvaras av ÖFK:s lagkapten Tom Pettersson: ”Självklart accepterade vi det och blev mer än nöjda med att få en extremt generös belöning”, skriver han i ett mail till Uppdrag Granskning.

Östersunds FK överraskade och tog sig ända till åttondelsfinal i Europa League, där man pressade Arsenal i två matcher. EL-äventyret gav stora pengar in för ÖFK, där spelarna skulle få 25 procent av nettointäkterna enligt en överenskommelse. Jämtkraft Arena behövde rustas upp för att klara av kraven för Europaspel, och spelarnas bonus drogs av för att bekosta en ny läktare, enligt Uppdrag Granskning idag. Åtta miljoner kostade läktaren.

Magnus Erlingmark, generalsekreterare för Spelarföreningen, är kritisk till upplägget:

– Om den plockas ner efter Europa League-äventyret så är väl den en engångskostnad. Men står den kvar i tio år så borde de väl i sådana fall dra en tiondel av kostnaderna, säger Erlingmark till UG.

– Om det är gjort som vi tror, då känns det inget bra. Då har man lurat spelarna på pengar.

ÖFK:s pressansvarig Niclas Lidström svarar:

“Fel av UG, totalt kostnad för utbyggnation av Jämtkraft Arena 2016 & 2017 var 13,8 miljoner kronor. Att ÖFK enbart valde att lyfta 8 miljoner kronor i bonusuträkningen var snarare till gagn för spelarna istället för vice versa.”

ÖFK gjorde utbyggnaden av läktaren 2017 tillsammans med Östersunds kommun. UG begär ut kostnaden för ÖFK, och det står att klubben inte ska betala åtta miljoner, utan 4,9 miljoner kronor och det ska betalas av på 25 år.

ÖFK:s lagkapten Tom Pettersson försvarar upplägget:

“Vi visste att arenan behövdes förbättras för spel i Europa League och fick se vad det skulle kosta. Självklart accepterade vi det och blev mer än nöjda med att få en extremt generös belöning som vi alltså egentligen inte hade någon rätt till”, skriver han i ett mail till UG.

Samtidigt uppger UG att flera spelare är missnöjda, och man redovisar en chatt där flera spelare uttrycker missnöje. Inte bara kostnaden för arenautbyggnaden ska ha dragits av från bonusen utan även ett flyg till Fotbollsgalan.

Spelarna skriver i chatten enligt UG:

“Han skulle ju inte ta betalt för läktaren??????”

“Va har vi med galan att göra”

“Dom försöker blåsa oss dom tror vi inte ska bry oss för vi har semester”

“We just got fucked by kindberg”

“fotbollsgalan e ett skämt att vi ska stå för och 8 millar för läktaren också”