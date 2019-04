SPELARBETYG MED FD:S KRÖNIKÖR PATRICK EKWALL

HELSINGBORG. Nykomlingar, jodå – men Helsingborg har redan gjort det tydligt att de inte är något att leka med i allsvenskan.

Åtminstone inte hemma på Olympia.

Först Norrköping, nu Hammarby; 6 poäng.

Förvisso segermålet till skänks av Hammarbys målvakt Gianluca Curci, men också imponerande att hämta sig efter en relativ svag första halvlek, trycka tillbaka Bajen i andra halvlek och vinna med 2-1.

Hammarby ägde annars första 45 när framförallt Jeppe Andersen dominerade på mittfältet, defensivt som offensivt.

En magisk vänsterfot från Alexander Farnerud fick in Helsingborg i matchen – där har vi allsvenskans giftigaste frisparksskytt.

Men Bajen kom tillbaka när Vidar Örn Kjartansson fick sitt drömläge i straffområde, vinklade upp kroppen, lurade målvakts-Holgersson att täcka av bortre hörnet och vinkade in 1-1 vid närmaste stolpen.

Andra halvlek blev en öppnare affär, där Helsingborg hade ett större kommando.

Det gav resultat med tio minuter kvar när Adam Eriksson tryckte in ett inlägg som Curci på själv slog in i under sig, i eget mål.

Hammarby med en oerhört tung allsvensk start. Laget i stort behov av att utnyttja de övertag man ofta skapar i kantspelet.

Det ser fint ut så långt. Men tar lite väl ofta slut just där.

Helsingborg, däremot, har fått den allsvenska start som Granqvist och Co hoppats på.

Sex poäng i en svårt start med Norrköping, Häcken och Hammarby. Imponerande.

HELSINGBORGS IF

Kalle Joelsson – 2

***

Anders Randrup – 2

Andreas Granqvist – 3

Markus Holgersson – 3

Adam Eriksson – 2

***

Alexander Farnerud (76) – 3

Mohammed Abubakari – 2

***

Mamudo Moro – 2

Rasmus Jönsson -.2

Max Svensson (60) – 2

***

Wanderson – 1

INHOPPARE

Johan Persson (60) – 2

Kundai Benyu (76) –

David Boysen (83) –

Spelade för kort tid för betyg

HAMMARBY IF

Gianluca Curci – 1

***

Simon Sandberg – 2

David Fällman – 2

Mats Solheim (64) .- 2

Dennis Widgren – 2

***

Jeppe Anderson – 3

Darijan Bojanic – 2

***

Alexander Kacaniklic (67) – 1

Nikola Djurdjic – 2

Muamer Tankovic – 2

***

Vidar Örn Kjartansson – 2

INHOPPARE

Kossonou Odilon (64) – 2

Imad Khalili (67) – 2

Tim Söderström (77)

Spelade för kort tid för betyg