Malmö FF på Svenska Fans visar varje vecka upp en lista med vad man anser mest MFF-aktuellt. Här är den senaste och det manas till lugn efter den tunga inledningen.

”Sex och Jävligt offside” ringar den här gången som allra mest in sådant som oro, hopp och marginaler.

Allsvenskan må ha startat under förväntan för ett tungt favoritippat MFF men på Svenska Fans sektion för Malmö så vill man just nu som allra mest kyla av den situationen som just nu råder.

”Det fick ju bara inte börja så här. Farhågorna som väcktes av det oinspirerade cupspelet och genomklappningen i Norrköping har besannats. Det har varit ihåligt. Ineffektivt. Och nu står vi här, med en poäng på två matcher, på en mark som skulle kunna sägas skaka av Våren 2018-vibbar. Så hur hålla paniken borta? Genom att farbroderligt mana till lugn och att, som man brukar säga, vi ska sitta ner i båten (”minns andra halvan av åttiotalet, ungdomar – då började vi alltid så här men vann sen serien lätt”)? Eller förtvivlat gasta om att alla måste avgå och att allt är genomruttet och fel i vår förening?”

”Nej. Det första är en smula irriterande och det andra tycker jag inte stämmer”.

SF:s redaktör Henrik Zackrisson fortsätter så här och vill inte kalla rådande läge för en kris. Istället vill han se ett MFF med en stor och stark organisation behålla lugnet, liksom alla runt omkring klubben.

”Men är det då överhuvudtaget rimligt att prata om kris? Nu? Redan? Jag sansar mig lite. Funderar. Visst, en försäsong med flera bottennapp, men det har trots allt bara gått två allsvenska omgångar. Så kris … njae, va. Jag intalar mig själv att det än så länge är ett alltför starkt ord. Men en annan sak, det är att hantera en oro. Det behövs just nu”.

Jämte detta så kommer han in på rutin och värdet av det just nu, Markus Rosenbergs framsteg -och till det det där ni vet om tunna marginaler. I allt väsentligt vill han också styra blicken mot tunga konkurrenter som inte börjat bättre, Norrköping är till och med bakom MFF, liksom hur AIK ännu inte ens gjort ett mål så här långt.

