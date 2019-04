– AIK Fotboll har en mångårig erfarenhet av att kontinuerligt genomföra och arrangera några av de allra största publika arrangemangen i Sverige och vi tror inte att det här är rätt väg att gå för att skapa en positivare läktarkultur. Vi har sedan en lång tid tillbaka tagit stora steg framåt genom en öppen och ärlig dialog mellan klubb och supporter och vet med säkerhet att dialog är den enda framkomliga vägen för att se resultat – och i denna fråga har ingen dialog alls förts mellan RF, Polisen och fotbollsklubbarna, säger AIK Fotbolls klubbdirektör och vd Jens T Andersson.

AIK Fotboll och de övriga 31 fotbollsklubbarna i Föreningen Svensk Elitfotboll (SEF) gör en unik satsning tillsammans med Svenska Fotbollssupporterunionen (SFSU) för att utveckla den positiva publiktrenden som vi sett i Sverige under de senaste 20 åren och ser inte att dessa nya visitationskraven bidrar till höjda publiksiffror, snarare tvärtom. Svensk fotboll har kommit långt under de senaste åren just genom en väl fungerande samverkan tillsammans med supportrarna och både större samt mindre fotbollsligor i andra länder som besökt Allsvenskan ser Sverige och svensk fotboll som ett föredöme när det gäller att arrangera fotbollsmatcher för upp emot 50 000 besökare.

– AIK Fotboll tycker att de metoder som RF, och även Polisen i sina tillståndsskrivningar, nu förespråkar är helt verkningslösa, integritetskränkande och troligen även kontraproduktiva då de med största sannolikhet inte kommer att ge den effekt som man önskar, säger AIK Fotbolls klubbdirektör och vd Jens T Andersson.

AIK Fotboll har efter noga betänkande beslutat att klubben inte kommer att utföra visitationer på det sättet som Riksidrottsförbundets videomaterial gällande visitationer visar, detta då klubben anser att det dels är integritetskränkande för våra betalande besökare och dessutom helt fel väg att gå för svensk fotboll och Allsvenskans utveckling. Vi är dessutom bekymrade över arbetsmiljön för de publikvärdar som arbetar på våra hemmamatcher och som ska genomföra visitationerna.

AIK Fotboll kommer därmed att genomföra visitationer på exakt samma sätt som klubben gjorde på sina arrangerade hemmamatcher under 2018.