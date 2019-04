Anton Tinnerholm rankades i fjol som New York Citys bäste försvarare - och anseendet är fortsatt högt. Nu ser han ut att vara nära ett beslut om sin framtid - FotbollDirekt kan i dag avslöja att New York vill förlänga men samtidigt finns e

Igår 10:58

AIK slutade som vinnare i det nyligen avslutade transferfönstret. Ett länge försiktigt AIK tog till sist under slutveckan in två toppnamn. Men det är ett AIK som gjort mer än hittills känt när FotbollDirekt i dag kan avslöja att AIK under vi