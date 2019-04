Foto: Bildbyrån

Mohammed Al Hakim är kritisk efter Hammarby-Kalmar i går – den allsvenska domaren vill ta bort repriser av känsliga situationer på allsvenska arenor och kommer göra en anmälan:

– Jag kan inte förstå hur man kan visa repriser över en sådan känslig situation, säger Al Hakim till FotbollDirekt.se.

– Vi tar det här på allvar. Vi kommer sätta oss ned och diskutera det här, hur direktiven kring reprisbilder på arenan ska se ut i framtiden, säger Sef:s generalsekreterare Mats Enquist till FotbollDirekt.se.

Det blev en stökig avslutning på Hammarby-Kalmar i går. 1-1 i 93:e minuten när Nikola Djurdjic satte dit bollen i Kalmars mål på inspel från Simon Sandberg, men målet dömdes bort. Assisterande domare Daniel Gustavsson vinkade för offside. Något som senare via reprisbilder kunde konstateras var ett korrekt domslut.

Det blev emellertid kraftiga reaktioner, både från supportrar på läktarna men också från Hammarbys avbytare Vladimir Rodic, som sprang fram till Gustavsson, skrek och gestikulerade. Det slutade med att Rodic fick gult kort av Al Hakim.

I dag efter matchen berättar han om hur han ser på situationen i slutminuterna.

– Det är som jag sade i C More-studion i går, jag hade fullt upp med 22 spelare på planen, framför allt målskytten (Nikola Djurdjic), att hålla honom lugn. Sedan när jag vänder mig om så ser jag honom (Rodic) och då ser jag att han står och gestikulerar och jag delar ut ett gult kort. Jag frågade Daniel hur han uppfattade det och han sade att han främst reagerade för att skydda sig för att det kastas in saker, även om han uppfattar att spelaren (Rodic) kommer fram och in mot planen så uppfattar han det inte som så allvarligt, säger Al Hakim till FotbollDirekt.se.

Al Hakim säger att han i efterhand via repriserna uppfattar Rodics reaktion som värre än vad han gjorde ute på planen.

– När vi tittar på bilderna i efterhand, det är inte okej det han håller på med. Men vi upplevde det inte så under match. Rent mentalt är det så att man stänger av, man är inne i sin bubbla litegrann och det var samma för Daniel. Såhär i efterhand så skulle han kanske utvisas direkt. Men som jag har förstått det så är det upp till riksombudet att göra en anmälan av spelaren i så fall.

Al Hakim kommer däremot göra en anmälan med fokus på det faktum att det bortdömda målet repriserades inne på arenan.

– En anmälan kommer byggas främst på att man visar repriser på storbilds-tv av en tajt situation i 93:e minuten och att det kastas in grejer från läktaren. När sådant sker så ska matchdelegaten skriva det i sin rapport men vi kommer också ta upp det i vår anmälan.

Hur upplever du det, är det här en ovanlighet? Att man visar repriser på situationer som är ”känsliga”?

– Det är olika. Vissa arenor gör det, vissa inte. En känslig situation kan vara en tuff tackling. Det har jag sett reprisbilder på inne på arenan, man visar repriser på tuffa tacklingar. Varför gör man det? Det finns ingen anledning att visa det. Jag är helt för att man visar reprisbilder på ett snyggt mål, det som är positivt. Men det som bidrar till att uppvigla publiken, jag kan inte förstå varför man visar det.

– Vi har varit tydliga med det från domarhåll redan tidigare, men vi har inte fått något gehör. Jag tog fram ett dokument för sex år sedan om att sluta visa repriser av känsliga situationer inne på arenorna men det togs aldrig vidare. Men det är lite så; är det nu det ska hända något med det här, när det börjar balla ur? Man får vara försiktig med vad man visar för reprisbilder på arenorna. Jag anser att det måste finnas tydliga direktiv för vilken typ av repriser som ska visas inne på arenan, för det här är inte bra för vår arbetsmiljö.

När det gäller repriser inne på arenans storbildsskärm så finns det inget tydligt regelverk. Efter lite efterforskningar så visar det sig att det finns direktiv från Sef kring vad som gäller, och det går att anmäla, men då till Sef och deras disciplinutskott, som har befogenhet att dela ut böter som straff om repriseringen skett på ett sätt som bryter mot direktiven.

Enligt Sef:s direktiv så får repriser av godkända mål visas i den omfattning som produktionen medger, alltså det får inte hindra fortsatt visning på storbildsskärm. Övriga matchavgörande situationer eller spelsekvenser (så som Djurdjics bortdömda mål igår) får visas en gång direkt i anslutning till händelsen, alltså i realtid och inte repriseras, ”vevas”, mer än en gång.

Exempelvis en tveksam situation som hände i 20:e minuten får inte visas i halvtidspausen. Är det så att att bortdömt mål visas en gång direkt i anslutning till händelsen så är det alltså okej:

Sef:s generalsekretare Mats Enquist säger att man ska se över direktiven efter det som skedde i går.

– Det är ingen ny fråga det här, direktiven har funnits ganska länge. Det är trist att det blev som det blev, vi får titta på om vi har anledning att ändra på något i direktiven. Sedan har jag inte varit på plats själv utan följt matchen från distans men som jag förstått det så har man inte brutit mot direktiven utan visat repris enligt vad som tillåts. Men vi tar det här på allvar och kommer sätta oss ned och diskutera det här, säger Enquist till FD.

Mohammed Al Hakim säger att man vill från domarhåll vill ha direktiven än tydligare. Som han ser det så är repriseringen inne på arenan själva anledningen till att det blev stökigt:

– Det jag fick höra var att den vevades tre gånger. Men om det är en gång, två gånger eller tre gånger, det är egentligen struntsamma. Det som vi domare vill driva på, det är att det ska bort överhuvudtaget. När reprisen visades, det var då kaoset utbröt. Då uppviglas publiken, då uppviglas spelare på planen och även bänken med avbytarna. Det gjorde att Vladimir sprang fram och reagerade som han gjorde. Jag hoppas verkligen att man kan ta tag i det här.