Foto: Bildbyrån

IFK Göteborg krossade Elfsborg i västkustderbyt. Blåvitt vann på Nya Ullevi med 3-0 där 17-åringen Benjamin Nygren svarade för ett mål och två assist.

I veckan presenterades Lasse Vibe som IFK Göteborgs senaste nyförvärv. Allsvenskans skyttekung från 2014 har sedan avskedet från Blåvitt sommaren 2015 spelat i både engelska Brentford och i Kina och är därmed en prestigevärvning av den allsvenska storklubben.

Men IFK som föll i premiären borta mot AFC Eskilstuna fick inte ha sin anfallsstjärna med mot Elfsborg i västkustderbyt i eftermiddag. Dansken var nämligen inte spelklar, något Blåvitt meddelade på sin hemsida.

”De sista detaljerna får att få Lasse Vibe spelklar ligger i händerna hos det kinesiska förbundet. IFK Göteborg har jobbat hårt hela vägen fram till avspark, men inte fått tillbaka de handlingar som krävs. Det blir därmed inget spel för Lasse den här helgen”, skrev klubben före matchen.

I stället ställde tränaren Poya Asbaghi upp med Benjamin Nygren, Robin Söder och Giorgi Kharaishvili i anfallet.

Gästande Elfsborg spelade 1-1 hemma mot Hammarby i måndags och hade en slagkraftig anfallstrio från start även i dag i form av Jonathan Levi, Per Frick och Pawel Cibicki.

Avspark 15.00.

Efter en fin inledning av Elfsborg var det i stället Blåvitt som tog ledningen, detta i 23:e minuten. Benjamin Nygren spelade ut till kapten Sebastian Ohlsson som stack in bollen tillbaka till Nygren. Anfallaren inne i straffområdet vrickade bakåt till Patrik Karlsson Lagemyr som placerade in 1-0 via ribban.

Bara minuter senare nytt mål av IFK Göteborg – och det efter slarv i Elfsborg. Robin Söder utnyttjade detta och utanför straffområdet passade han fram Nygren som behärskat placerade in 2-0.

Direkt efter paus agerade Jimmy Thelin och gjorde två byten. Ut med Samuel Holmén och Jonathan Levi, in med Deniz Hümmet och debuterande nyförvärvet Kevin Kabran.

I den 53:e minuten tvingades Poya Asbaghi till sitt första byte och det var André Calisir som haltade ut på grund av skada. In i stället med Kristopher Da Graca.

Straff Blåvitt! Kharaishvili omkull i straffområdet och utvisning Gregersen.

Kharaishvili tog själv hand om straffen… och missade! Eller Stuhr Ellegaard räddade snarare. Mycket bra räddning då Kharaishvili gick på kraft och sköt i danske målvaktens högra hörn.

Med kvarten kvar gjorde Blåvitt 3-0. Mycket vackert dessutom. Benjamin Nygren vände bort Elfsborgsspelare på mittplan och kom rättvänd med bollen. 17-åringen hittade Sebastian Ohlsson utanför straffområdet i helt rätt läge och Ohlsson dunkade in 3-0 i första krysset.

Matchen slutade 3-0 till Blåvitt. Matchens lirare 17-åriga Benjamin Nygren med ett mål och två assist. IFK Göteborg nu med tre poäng i årets allsvenska efter två matcher. Elfsborg har en pinne.

IFK Göteborg: Anestis – Ohlsson, Starfelt, Calisir, Wernersson – Barny, Karlsson Lagemyr, Erlingmark – Nygren, Söder, Kharaishvili

Elfsborg: Stuhr Ellegaard – Holst, Gregersen, Nilsson, Strand – Gojani, Olsson, Holmén – Levi, Frick, Cibicki