IFK Göteborg har haft en tuff tid; dålig ekonomi, svaga sportsliga resultat och läktarskandaler. Men i dag är det uppåt i Blåvitt – Lasse Vibe är klar. Den danske skyttekungen har presenterats.

Nu är det officiellt: Lasse Vibe är tillbaka i Blåvitt. Ett 1+1 årskontrakt är klart för dansken. Vibe presenteras just nu på en presskonferens.

Blåvitts klubbdirektör Max Markusson berättar om bakgrunden till att kontakten med Vibe togs i höstas. Den danska anfallaren var då i en tuff sits i Kina.

– Jag fick ett tips i höstas, om att du borde ringa den här gubben på andra sidan jorden. Egentligen var det i ett annat ärende men vi fortsatte hålla kontakten. Och egentligen nu efter nyår så blev det mer och mer intensivt, för att de här tre senaste veckorna varit en daglig kommunikation, berättar Markusson på presskonferensen.

Vibe berättar att det funnits intresse från flera länder där transferfönstret fortfarande varit öppet. Men att valet föll på Blåvitt inte minst pga tryggheten, istället för att börja om på ny kula så ville han ”hem”.

– Man är jätteglad, kul att vara tillbaka. Det känns konstigt, det känns som att det gått lång tid men å andra sidan känns det som det var i går, säger Vibe.

På frågan om varför det blev Blåvitt svarar han:

– Varför inte? Nej jag kan säga så här, att jag började prata med Max under hösten när det gick dåligt i Kina, jag fick inte spela så mycket. Satt på läktaren i 15 raka matcher typ så. Just under den perioden, av någon anledning så började vi snacka, vi hade inte träffats inan. Sedan intensifierades under månaderna som gick. Nu blev jag Bosman, då var det läge.

Lasse Vibe får tröjnummer 29 i Blåvitt, där talangen Adil Titi valt att släppa sitt tröjnummer för att istället ta nummer 3.

Blåvitt möter Elfsborg på söndag i hemmapremiär – om Vibe är aktuell då? Max Markusson säger på presskonferensen att alla papper är inlämnade till förbundet, och om allt går som det ska därborta så är han spelklar och aktuell på söndag.