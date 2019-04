Foto: Bildbyrån

775 miljoner kronor i samhällsnytta och 463 miljoner i skatteintäkter. Det är vad de allsvenska klubbarna bidrar med, något som framkommer i årets fotbollsrapport, ”Hur mår svensk elitfotboll?”.

På svensk elitfotbolls hemsida redovisas årets fotbollsrapport ”Hur mår svensk elitfotboll?” och det är munter läsning.

De allsvenska klubbarna bidrar nämligen med hela 775 miljoner kronor i samhällsnytta och dessutom framkommer det att närmare en halv miljard kronor kommer från de allsvenska klubbarna som går direkt in till statskassan.

– Allsvenskans totala nettoomsättning uppgår till 1 794 miljoner kronor och på fem säsonger har omsättningen ökat med 700 miljoner kronor, vilket visar på en enorm tillväxtbransch. Syftet med fotbollsrapporten är att den ska fungera som ett beslutsunderlag i klubbarnas arbete med att utveckla sina verksamheter på ett hållbart sätt − både på kort och lång sikt. Svensk Elitfotboll och de 32 klubbarna gör ett fantastiskt arbete med att bygga samhällsnytta och bidra till ett bättre samhälle, säger Mikael Bergsten, medförfattare till rapporten.

1,2 miljarder är det som elitfotbollen i Sverige årligen bidrar till i samhället där alltså 775 miljoner kronor går till samhällsnytta och 463 miljoner genererar i direkta skatteintäkter.

Sef redovisar även i samma artikel hur många miljoner vardera allsvenska klubb har i eget kapital (lagen som spelade i fjolårets allsvenska, därmed är Helsingborg, Falkenberg och AFC Eskilstuna inte med här).

Malmö FF 497 mkr

IFK Norrköping 101 mkr

Djurgårdens IF 72 mkr

BK Häcken 71 mkr

AIK 61 mkr

Hammarby IF 42 mkr

Östersunds FK 23 mkr

Dalkurd FF 23 mkr

IF Elfsborg 19 mkr

Kalmar FF 15 mkr

IFK Göteborg 10 mkr

Örebro SK 8 mkr

IF Brommapojkarna 6 mkr

Trelleborgs FF 477 tkr

GIF Sundsvall 90 tkr

IK Sirius FK 46 tkr