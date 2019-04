Alexander Isak har fullkomligt exploderat under sin korta tid i Willem II. Det har nu gett ringar på vattnet, enligt Gol Digital visar den spanske klubben Real Betis intresse för svensken.

Alexander Isak fick det inte att stämma under sin tid i Borussia Dortmund, en flytt var nödvändig. Den holländska klubben Willem II såg sin chans och slog till med att låna in anfallaren i januari. Tiden i klubben har varit succéartad och i helgen slog 19-åringen till med ett historisk hattrick – tre straffmål under en och samma match har ingen spelare tidigare mäktat med i Eredivisie.

Framgångarna har gjort att Dortmund nu sägs vilja plocka tillbaka sin oslipade diamant. Men nu kommer uppgifter från spanskt håll att Real Betis på allvar vill göra ett försök att locka till sig anfallaren i sommar.

Gol Digital skriver att Real Betis sportchef Serra Ferrer hoppas kunna komma överens med Dortmund om en övergång i sommar.