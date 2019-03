Foto: Casper Nordqvist

SOLNA. På torsdag förmiddag går Ettanfotbolls upptaktsträff av stapeln. Tränare från norr till söder är på plats för att berätta om sina förväntningar inför starten av division 1 norra och södra. FD sänder live från upptaktsträffen. Sändningen startar 10:00.

Det blir den nionde säsongen som vi bedriver upptaktsträff för tränare och sportchefer i lagen i division 1. Tränarna kommer att berätta om lagets målsättningar och tankar inför den stundande serien – de kommer att intervjuas i ungefär fem minuter vardera av konferencier Peter Appelquist. De kommer berätta om spelartrupp, träningsmatcher och annat intressant.

Favoriter enligt oddssättarna på Svenska Spel är Carlstad United och Akropolis IF i Division 1 Norra och Ljungskile SK och Oskarshamns AIK i Division 1 Södra. Hur division 1-tränarna tippar serien återstår att se, det vet vi först efter upptaktsträffen.

Program

10:00-13:00 Upptaktsträff Ettanfotboll

1. Team TG FF – Umeå FC

2. Torns IF – IK Oddevold

3. Rynninge IK – Akropolis IF

4. Eskilsminne IF – Åtvidabergs FF

5. Karlstad BK – Vasalunds IF

6. Utsiktens BK – Tvååkers IF

7. Karlslunds IF HFK – IF Sylvia

8. Assyriska Turabkin IK – Skövde AIK

—

9. Carlstad United BK – BK Forward

10. IFK Värnamo – Oskarshamns AIK

11. FC Linköping City – Bodens BK FF

12. Ljungskile SK – Lindome GIF

13. Sandvikens IF – Sollentuna FK

14. Landskrona BoIS – FC Trollhättan

15. Nyköpings BIS – Gefle IF

16. Kristianstad FC – Lunds BK

Tränarprofiler på plats är bland andra Stefan Rehn (tränare för Utsiktens BK), Jonas Thern (Värnamo), Nebojsa Novakovic (Vasalund), Christer Mattiasson (Sollentuna), Pelle Olsson (Sandviken), Jörgen Wålemark (Ljungskile) och förre Helsingborgsstjärnan Mattias Lindström som numera tränar Eskilsminne.