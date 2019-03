GÖTEBORG: Superettan 2019. Kanske inte den roligaste upplagan sett till hur många publiklag som finns. Men i jakten på allsvenska tv-miljoner, och kampen för att inte förlora superettans dito, så tror jag det kan bli en väldigt jämn och spännande säsong. Här är mina tabell!

BLOGG MED FD:S LENNART SANDAHL

Nästa upptaktsträff på plats för FotbollDirekt och det här är en serie som ligger mig varmt om hjärtat. Det finns en charm med superettan som jag gillar. Mindre klubbar på små arenor, blandat med större klubbar som i sin självbild inte ser sig själva på den här nivån.

Sen finns det spelare och tränare som alla strävar uppåt och som i medias perspektiv är lättillgängliga och oftast ställer upp med ett leende. Sen kanske inte fotbollen på planen är den bästa, men oj vad den har förbättrats på säg tio års tid.

I år är det viktigare än på länge. För klubbarna med möjlighet att satsa i toppen så sträcker man på sin budget lite extra för att försöka kamma hem en uppflyttning. Anledningen är naturligtvis de fördubblade tv-pengarna till nästa år. Det gäller även för superettan. Så att åka ur serien är en dålig idé för samma princip gäller där när tv-pengen fördubblas.

Det öppnar för en säsong där mycket står på spel och vi säkert kan få se ett aktivt transferfönster i sommar.

***

Så här tippade medierna tabellen 2019.

Min tabell:

1. Halmstad

2. Örgryte

————

3. Jönköpings Södra

————

4. Brommapojkarna

5. Öster

6. Trelleborg

7. Brage

8. Gais

9. Degerfors

10. Dalkurd

11. Syrianska

12. Mjällby

————

13. Norrby

14. Västerås

————

15. Varberg

16. Frej

***

I toppen ser jag framför mig att Halmstad – i ledning av 31-årige Igor Krulj – tar en av två topplaceringar. Spelare som Andreas Johansson, Peter Larsson och Jesper Westerberg bakåt. Dusan Djuric och Joel Allansson centralt, Garbriel Gudmundsson, Sadat Karim och Johan Oremo framåt så kan jag inte se hur det ska bli fiasko. Speciellt när man adderar unga, hungriga spelare och att Krulj börjat bli varm i kläderna och fått jobba med kontinuitet.

Bakom tror jag att Örgryte, som plockat hem Ailton Almeida, har något bra på gång. Thomas Askebrand har varit i klubben några år nu och ikoner som David Engström, Jakob Lindström och Daniel Paulson är duktiga spelare. Fyra i fjol så nivån finns i laget. J-Södra (som har en intressant mix mellan ungt och gammalt) slåss om uppflyttning. Men superettan i år blir ett getingbo. Får Brommapojkarna bara ihop allt nytt så är truppen slagkraftig nog för att slåss om kvalplats tror jag. Öster och Christian Järdler har fått bygga vidare i lugn och ro och kan lyfta högre än en åttondeplats från i fjol.

Dalkurd tappade nästan hela truppen men har ändå lyckats roffa åt sig en helt okej trupp. Jag tror att laget klarar sig kvar till slut. Trelleborg – med storsponsorn Mellby Gård i ryggen – har ekonomisk trygghet och har ett balanserat lag med ryktenas man Felix Hörberg fortsatt kvar i truppen. Även om han säljs i ett sent skede är det ett stabilt lag. Salif Kamara Jönsson still going strong!

Nykomlingarna? Mjällby hänger kvar. Att spela på Strandvallen är inte lätt och för Nilsson-Lindelöf-rika Västerås blir det kval. Jag hade trott att VSK, som kommer stå sig väl publikmässigt, skulle satsa på ett par fler etablerade namn. Nu har man prioriterat kontinuitet och frågan är hur långt det räcker. Jag tycker man spelar ett lite för högt spel med en orutinerad SE-trupp.

Ett lag som är helt feltippat i min bok är Syrianska. Med Mathias Ranégie, Sebastian Rajalakso, Ammar Ahmed, Smajl Suljevic, Andrew Stadler och Franck Riberys brorsa (!) Steven så bör klubben undvika de två sista platserna. Får Syrianska bara ihop gruppen och att föreningen drar åt samma håll så bör man klara kontraktet med det här laget. Hur de blev tippade sist förstår jag inte.

Hammarby-sponsrade Frej har en ganska okej startelva men det är mycket som känns oklart. Vilken nivå håller de utländska importerna och alla unga spelare som fyller ut truppen? Frej kommer vara skadekänsliga men sen kanske Bajen kliver in och styr upp laget i sommar. Om det ens är viktigt för Bajen att Frej spelar i superettan nästa år? Mycket oklart som sagt. Varberg har återigen en lågbudgettrupp och den här gången tror jag inte att det räcker till nytt kontrakt.