Ett skadeskjutet Hammarby genrepade borta mot Mjällby inför den allsvenska premiären. Bajen vann med 1-0 efter mål av Nikola Djurdjic, men oroväckande då Kossounou Odilon tvingades bryta.

Hammarby saknade Muamer Tankovic, Mads Fenger, Tim Söderström, Dennis Widgren, Alexander Kacaniklic, Mats Solheim och Vidar Örn Kjartansson i allsvenska genrepet mot Mjällby. Bara Kjartansson iväg på landslagsuppdrag, övriga sjuka eller skadade. Dessutom är Junior och Johan Wiland borta sedan länge på grund av långtidsskada.

Positivt dock att Nikola Djurdjic var tillbaka i elvan efter sjukdom.

Bajen med allsvensk premiär nästa måndag borta mot Elfsborg.

Hammarbys elva mot Mjällby:

27. Gianluca Curci – 2. Simon Sandberg, 4. Kossounou Odilon, 5. David Fällman, 28. Jean Carlos de Brito – 6. Darijan Bojanic, 8. Jeppe Andersen – 11. Vladimir Rodic, 7. Imad Khalili, 16. Leo Bengtsson – 40. Nikola Djurdjic

Avbytare:

15. Oscar Krusnell

26. Davor Blazevic

31. André Alsanati

32. Olle Edlund

Mycket nära 1-0 Hammarby på Strandvallen i den 20:e minuten då Bojanic hittade fram till Rodic. Den sistnämnde lobbade över hemmalagets målvakt och knockades av keepern. Bollen räddades sedermera på mållinjen av Mjällbyförsvarare och Rodic fick heller inte någon straff.

Rodic liggande och tog sig för låret, men fortsatte sedan spela.

Samme Rodic återigen mycket nära att sätta ettan kort senare efter framspelning från Leo Bengtsson, men stjärnförvärvet från i somras sköt rakt på Mjällbys målvakt i ett kalasläge.

1-0 Hammarby i 34:e minuten! Nikola Djurdjic kunde enkelt placera in ledningsmålet från nära håll efter förarbete från Imad Khalili, Leo Bengtsson och Jean Carlos de Brito.

Efter cirka timmen spelad fick Odilon en smäll och vårdades utanför planen. Ivorianen sedan in i spel igen, men kort senare visade det sig att mittbacken inte kunde spela vidare och byttes ut skadad. In i stället med ytterbacken Oscar Krusnell. Simon Sandberg tog därmed steget in i mittförsvaret.

Hammarby vann matchen med 1-0 efter mål av Nikola Djurdjic i den första halvleken.