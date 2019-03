Simon Johansson har scoutats av både IFK Göteborg och Helsingborgs IF under försäsongen enligt VLT.

Simon Johansson har tillhört Västerås under hela sin aktiva karriär. Nu kan större uppdrag vara på väg för 26-åringen. Enligt uppgifter till VLT har både Helsingborgs IF och IFK Göteborg scoutat mittfältaren under försäsongen.

– Jag vet inte hur jag ska reagera på det här. Men det är klart att det är kul om det stämmer. Det har ju gått bra den här försäsongen så jag vill bara fortsätta trycka på och hjälpa VSK i superettan, där ligger mitt fokus just nu, säger spelaren själv om uppgifterna till tidningen och fortsätter:

– Drömmen just nu är ju att spela med VSK i allsvenskan, det är mitt stora mål. Sen får vi se hur det går, säger Simon Johansson som just nu laddar inför återkomsten i superettan.