Stjärnor som lämnat och en försäsong som spelmässigt inte bjudit på muntra miner. Att det finns en oro bland AIK-supportrarna är tydligt. En del fasar för ett nytt 2010 – något lagkaptenen Henok Goitom vill motverka. Efter uttåget mot AFC Eskilstuna varnade han laget, klubben och fansen för att splittras.

– Det kommer alltid finnas en press att spela i AIK. Men vi behöver inte göra den större, säger han till FotbollDirekt.se.

Förlust på hemmaplan mot AFC Eskilstuna och en missad final i svenska cupen. AIK har inte övertygat på försäsongen och oron börjar växa hos klubbens supportrar. Efter förlusten la lagkaptenen Henok Goitom ut en tweet med ett tydligt budskap om att sluta samman leden och visa tålamod.

Otroligt tufft att inte gå vidare igår.

Nu har vi en utmaning framför oss. Antingen splittras laget, klubben och fansen eller så enas vi som en stark knytnäve som aldrig öppnas. #ViVisarVåraRättaFärger pic.twitter.com/xDrunWRGZ0 — Henok Goitom (@henokgoitom) March 18, 2019

När FotbollDirekt.se träffade Goitom på upptaktsträffen bad vi honom utveckla vad han menar.

– När man vunnit guld så vill man ha lite mer. Vi människor vill alltid ha mer. Och då blir folks krav någonstans en grundnivå och allt som är under det är en katastrof. AIK har en kraft i klubben som inte många lag i allsvenskan har. Det kan antingen vara något positivt eller något negativt. Förra året kände jag att det var positivt och jag tror att vi alltid ska påminna oss själva om det, att vi ska ha kvar den kraften, så att det inte blir som andra år där…

– Jag menar det kommer alltid finnas en press att spela i AIK. Men vi behöver inte göra den större. Det är klart att när man möter ett lag som AFC, som vi ska slå tio av tio matcher, och åker ur… speciellt såsom matchbilden var där vi dominerar och har full kontroll i 55 minuter. Jag förstår att det blir en frustration eftersom vi hade en final att se fram emot.

– Så mitt budskap var egentligen att när vi är enade så kan vi göra stora saker.

När AIK vann guld 2009 följdes det av en säsong 2010 som gick helt åt pipan. Mikael Stahre lämnade mitt i säsongen för ett erbjudande i Grekland. Björn Wesström klev ner i ”båset” som interimslösning innan den kontroversielle skotten Alex Miller kom in för att rädda kontraktet. Det stormiga året slutade till sist med att AIK slutade elva i allsvenskan. En del AIK-fans verkar känna oro för att ett nytt 2010 är på gång. Vad säger Goitom för att dämpa deras nervositet?

– Då säger jag att det är ännu viktigare att vi är enade så att det inte blir som 2010. Att vi inte behöver göra situationen värre än den är. Vi har fått in nya killar och vi har en utmaning som väntar med Champions League vilket gör att vi behöver alla minst lika mycket som förra året.

Det har sett lite trögt ut anfallsmässigt. Vad är det som inte klaffar?

– Ja. Det tar lite tid att förstå hur alla nya spelare vill spela och för dessa att förstå hur vi vill att de ska spela. Man ska inte glömma att det var lite trögt på försäsongen förra året också. Sen tycker jag att det kom en liten vändning nu mot AFC. Första 55 minuterna kändes det som vi hade full kontroll och aldrig tappade. Vi hade tryck hela tiden och borde gjort både två och tre mål. Då vet vi i alla fall att det fortfarande finns i oss. Kan vi bygga vidare på det och kanske bli bättre på att inte gå ner oss i ledning, att motståndaren känner att det är tufft att möta oss, utan trummar vidare i 90 minuter. Vi har ett jobb att se fram emot.

Handlar kräftgången om att ni inte är samspelta, inte är i form eller helt enkelt saknar spelartyper för att blåsa på?

– Kanske en blandning. Jag har inte sönderanalyserat allt men när man får in nya spelare så är de vana att spela på sitt sätt. Och vi försöker anpassa oss och de försöker anpassa sig till vårt spel i 5-3-2. Det är kanske inte alla som spelat på det sättet och jag minns själv när jag kom tillbaka 2017 att det var lite kämpigt i början. Det är ett system som kräver förståelse men när man kommer in i det och inser vilka scenarios som kommer ske kan alla andra spelare också förstå vad som kommer att hända. Någonstans klaffar det ganska bra för att vara mars. Första 55 minuterna mot AFC ger oss framtidstro även om jag tycker det är starkt av oss att gå till semifinal utan att spelet klaffat. Förstå då vad det kan ge om vi får ihop det.

Två tredjedelar av backlinjen är borta. Hur ska nya spelare kunna leva upp till förväntningarna när ni släppte in 16 mål och både Robin Jansson och Alexander Milosevic levererade på topp i nästan varje match?

– Det är det man måste förstå. Den typen av utmaningar kommer varje år och ju bättre du gör det desto fler spelare kommer du förmodligen tappa till utlandet. Egentligen är det inget konstigt utan vi får tänka att vi måste jobba hårdare. Mot AFC släpper vi till en målchans, om ens det, men visst är det några situationer där kommunikationen inte är hundraprocentig. Men jag tycker att vi kommit en bra bit på vägen.

Många AIK-supportrar verkar ha hoppats på fler större namn nu när guldet ska försvaras och ni ska kvala till CL. Har inte du samma känsla som kapten i laget?

– Det jag känner mest är att Björn (Wesström) var med 2010 och han är med nu. Jag litar på att han ser problemen som skulle kunna uppstå. Vi har inte ens börjat säsongen så jag kan inte stå här och säga att vi gjort fel. Vi får se när säsongen är slut om det är rätt drag eller inte. Men det som är tryggt är att Björn var med 2010 och han är med nu. Om han ser små tendenser som påminner om då så kan han korrigera det tack vare sin erfarenhet. Det gör att jag känner mig trygg.

Finns det någon spelare som du tror kommer få sitt genombrott i år?

– Saku (Ylätupa) är intressant. Han har vissa spetskvaliteter som att han kan göra sin gubbe och har ett bra skott. Sen beror det på hur han kommer in i spelsystemet. Sen tycker jag även att Panos (Dimitriadis) visade senast att han kan spela felfritt och faktiskt vara en spelande försvarsspelare. Det är två spelare som ser väldigt intressanta ut.

Jag antar att du ser AIK i en guldstrid. Men vilka ser du som utmanare?

– Oh, den här så svår därför att förra året skulle Malmö vinna men gjorde en dålig vår. Hammarby ledde efter halva säsongen och vann inte. MFF låg där de låg och kom ändå topp-3. Norrköping släpade efter men jagade oss in i det sist. Kommer spelat att klaffa direkt? Vilka tappar spelare i sommar? Europaspelet kan påverkar ibland. Hade du frågat hur Serie A slutar så kunde jag direkt ha svarat att Juventus vinner. Men allsvenskan är väldigt svår. Sex-sju lag kan utmana.

Hur tycker du att era konkurrenter står sig i år. Är Djurgården och Hammarby bättre eller sämre?

– Djurgården har tagit in en ny tränarduo där de satt ett nytt grundspel och säkert kan utveckla det. Nyförvärven som plockats in har kommit för att passa deras spel. Hammarby har också värvat ett par namn som de tror ska passa in, samtidigt har Bajen precis som vi tappat ett par namn. Hur snabbt man får kemin att fungera i laget påverkar. De som tippar allsvenskan rätt lag för lag har gjort ett otroligt jobb! Den där tabellen vill man oftast göra om efter tre-fyra omgångar, haha.

– Många lag har rustat och det känns som att allsvenskan är väldigt jämn i år. Det kanske är så att det blir fler lag som är med och slåss om det med en-två månader kvar än tidigare då det oftast bara varit två lag.