Foto: Bildbyrån

Sebastian Ohlsson har fått äran att bära lagkaptensbindeln under försäsongen i IFK Göteborg. Nu får 25-åringen uppdraget på permanent basis.

Daniel Boo Wiklander axlade rollen som lagkapten under höstsäsongen i IFK Göteborg. Mittbacken erbjuds dock inget nytt kontrakt efter säsongen och bindeln har därför fått sitta på Sebastian Ohlsson under försäsongen. Nu står det också klart att det blir 25-åringen som får uppdraget under den kommande säsongen.

– Det handlar inte om att bara ge någon en utmärkelse, utan det är förknippat med en rad olika karaktärsdrag som står för något. Sebastian förkroppsligar på något vis det som alltid varit IFK Göteborg och det nya vi vill bygga. Det handlar om att ta ansvar, att visa mod, att vara lojal mot föreningen och mot sina lagkompisar, säger tränaren Poya Asbaghi till klubbens hemsida.

Hemvändaren Sebastian Eriksson som fått äran att bära bindeln i Blåvitt sedan tidigare utses nu till vice lagkapten.