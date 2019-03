Det var en pressad Maurizio Sarri som gick in till dubbelmötet mot Malmö FF i februari. Det gick vägen för Chelsea den gången, men trots 3-0 i första matchen mot Dynamo Kiev är italienaren allt annat än nöjd inför åttondelsfinalreturen. Enligt klubbens Twitterkonto beskriver Sarri planen i Ukraina som en ”katastrof”.

Det var vinna eller försvinna för Maurizio Sarri inför dubbelmötet i Europa Leagues sextondelsfinal mot Malmö FF i februari. Italienaren var hårt ansatt och den knappa 2-1-segern på Stadion gjorde att han och hans Chelsea fortsatt var pressat inför returen på Stamford Bridge.

Väl i London var det dock aldrig något snack om saken. Chelsea vann med 3-0 och dansade vidare till åttondelsfinalen – där de enkelt vann hemma mot Dynamo Kiev med just 3-0.

Sarri nöjd och belåten nu inför returen i Ukraina? Inte alls… Enligt Chelseas Twitterkonto beskriver italienaren hur gräsplanen är en ”katastrof” och vad det kan kosta hans spelare.

– Planen är inte bra, den är farlig. Riktigt farlig. Det är svårt att spela fotboll här, men situationen är som den är och vi måste acceptera det, konstaterar Sarri.

Sarri believes the Olympic Stadium pitch is ‘a disaster’ and ‘no good’. He believes it is a risk for injuries but we have to accept the situation and play the game. He adds it will be dificult for both teams.#DYNCHE

— Chelsea FC (@ChelseaFC) March 13, 2019