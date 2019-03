Foto: Bildbyrån

I helgen avgörs det vilka två lag som drabbar samman i Svenska cupens final sent i maj. FD:s Casper Nordqvist här med sina tankar kring de två mötena i Stockholm.

SVENSKA CUPENS SEMIFINALER – MED FD:S CASPER NORDQVIST

Djurgården – Häcken, Tele2 Arena på lördag.

Nordqvists kommentar: Häcken har imponerat mest av alla lag i cupen den här säsongen, men med Paulinho avstängd och Djurgården på uppåtgående, som dessutom har grym hemmastatistik mot Häcken, så ger jag fördel Djurgården här. Astrit Ajdarevic åter redo för spel och Mohammed Buya Turay varm i kläderna efter derbyt mot Hammarby, det är två faktorer som bådar gott för Blåränderna. Jag säger 55 procents chans till avancemang för Kim Bergstrands och Thomas Lagerlöfs manskap!

AIK – AFC Eskilstuna, Friends Arena på söndag.

Nordqvists kommentar: AIK har verkligen inte imponerat, varken i gruppspelet eller i kvarten mot Öster som alltså gick till förlängning. Ändå ska det ju inte vara något annat än seger på söndag. Visserligen slog AFC ut Norrköping i gruppen, men tittar man spelare för spelare ska detta så klart vara en munsbit för Gnaget. Visst vore det också häftigt med AIK-Djurgården i cupfinal? En repris på 2002 års gigantmöte på ett utsålt Råsunda där vi minns hur Johan Elmander snurrade upp och sprang ifrån AIK-försvaret i förlängningen och spelade in till Lolo Chanko som prickade in matchens enda mål – detta in det mytomspunna Golden goal! Jag ger AIK 80 procent chans till avancemang mot AFC, ska vi säga en 1-0-seger? Känns rätt mycket AIK och Rikard Norling över ett sådant resultat i en semifinal!