Foto: Bildbyrån

Djurgårdens Thomas Lagerlöf såg helt oberörd ut efter derbysegern när han mötte media. Dif är vidare och han konstaterar att Dif:s plan gick i lås.

– Hålla huvudet kallt och låta Hammarby jaga boll. Låta de jaga mycket, konstaterar han utan omsvep för Djurgårdens officiella hemsida.



Djurgården har tagit ännu en derbyseger.

I fjol började det ju tidigt med just AIK i Svenska cupens semifinal och skrällen då efter så många år utan just en derbyviktoria. I slutet av året i allsvenskan kom nästa när Hammarby besegrades, 3-1 i början av september.

Och i går kväll alltså ännu en via 4- 2 och avancemang till cupsemi.

Djurgårdens nya tränare Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf ser onekligen ut att ha skaffat sig ett tidigt manöverutrymme.

Efter det tunga fjolåret så gör Dif nu resultat direkt.

Det var en Lagerlöf i total harmoni som tog till orda efteråt.

– Fantastiskt skönt att vinna. Jag kände mig ganska lugn, säger Lagerlöf till Djurgårdens officiella hemsida.

– Men bitvis bra fotboll. Vi hade kanske önskat fler målchanser men vi hade spelglädje. Kanske skulle vi ha jagat lite mer boll, fortsätter han.

På det fick han frågor om förlängningen efter 0-0 vid full tid.

– Vi coolar ner oss och hade ganska bra kontroll tycker jag. Det är ok att vinna på straffar, säger han och redogör okomplicerat för hur man skulle få Hammarby dit man ville.

– Hålla huvudet kallt och låta Hammarby jaga boll. Låta de jaga mycket.

Och så rådde det allt annat än brist på vågade män när det blev straffar och avgörandet i slutet där det gjorde ondast för Hammarbys Nikola Djurdjic.

– Åtta-nio stycken kände sig som klockrena straffskyttar.