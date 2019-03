Nikola Djurdjic är näste gäst i "Ekwall Möter" på FotbollDirekt. Han talar bland annat ut om krisen han gick igenom när han påstods ha firat AIK:s SM-guld ute på en nattklubb. Men också om hans hårda uppväxt under Balkankriget som format h

Medan Djurgården tidigare under lördagen meddelade att Astit Ajdarevic tvingas stå över cupderbyt mot Hammarby svarar nu Bajens tränare Stefan Billborn med en minst sagt slagkraftig trupp. Klockan 15 under söndagen drabbar Djurgården och Ha

Dusan Jajic lämnar Hammarby. Det står klart under lördagen. Mittfältaren har i stället skrivit på ett treårskontrakt med Brommapojkarna. - Det känns så klart tråkigt att lämna Bajen, men det är nödvändigt, förklarar 20-åringen. Re

Igår 09:05

Flera yngre förmågor kan få ett större genombrott i allsvenskan i år. FotbollDirekts krönikör Magnus Österberg rankar de mest spännande unga namnen inför allsvenskan 2019. TOPP-10 av flera möjliga ''The next ones'' FD:s krönikör Ma