Stormatchen mellan Djurgården och Hammarby närmar sig. Men det blir ett derby med stängt tak, trots risken för rökutveckling från pyroteknik. Och det är inte aktuellt att tänka om.

– Vi har sagt det vi vill om detta. Taket är stängt och kan inte öppnas och det har inte förändrats, säger Dif:s mediachef Olle Arnell till FotbollDirekt.se.

Det är mer regel än undantag med rökutveckling genom pyroteknik kring allsvenska stormatcher, och även raketer och bangers förekommer. Nyligen fick vi se det i Göteborgsderbyt mellan Blåvitt och Gais som ju till och med avbröts.

Nu kommer nästa stormatch upp på söndag när Djurgården möter Hammarby i en av cupens kvartsfinaler och detta med taknockar på plats. Mångmiljardarenans tak kan helt enkelt inte öppnas, trots riskerna och omkring 25 000 åskådare.

På Djurgårdens officiella hemsida så redogjorde man för faktum så här tidigare i veckan:

”Detta beroende på den rådande väderleken med snö och is som ligger på taket. Det är helt enkelt inte möjligt ur säkerhetssynpunkt att öppna taket, som för närvarande är stängt”.

Vidare hänvisade Dif till en policy från ett årsmöte från 2015 om hur och när taket ska vara öppet – respektive ligga på Tele2 Arena.

Stockholmarna valde då att återge det där fyra år gamla mötet på följande vis (genom sin hemsida):

ÖPPET TAK UNDER PERIODEN 1 APRIL TILL 15 NOVEMBER

Föreningen har för avsikt att genomföra samtliga matcher under seriespel med öppet tak. Under perioden 1 april till 15 november är huvudregeln att taket är öppet. Undantag kan göras vid vädersituationer som exempelvis kraftigt regn, snö, åska eller för vid årstiden låga temperaturer.

STÄNGT TAK UNDER PERIODEN 16 NOVEMBER TILL 31 MARS

Under perioden 16 november till 31 mars är huvudregeln att taket är stängt. Undantag kan göras, för vid årstiden, höga temperaturer.

Detta alltså i från Djurgården Fotboll för några dagar sedan.

Och i dag kan vi alltså konstatera att ingenting har förändrats. Taket kommer inte att öppnas, även om väderrapporterna inte skvallrar om mer än cirka nollgradigt väder – helt enkelt för att det inte anses gå och då verkar det inte spela någon roll hur stor risken för rökutveckling nu än kan tyckas vara på förhand.

Snöansamlingen anses vara för tung för att sättas igång. När Djurgårdens mediachef får frågan om det inte går att skicka upp som exempelvis professionella snöröjare på taket, likt fastigheter i innerstan, så hänvisar man till arenabolaget och kommenterar i övrigt enligt följande:

– Vi har sagt det vi vill om detta. Taket är stängt och kan inte öppnas och det har inte förändrats. I övrigt hänvisar vi till vår hemsida och det vi publicerat där, säger Djurgårdens mediachef Olle Arnell till FotbollDirekt.se.

Tidigare i dag har emellertid Djurgården markerat allvaret och det extra ansvar det stängda taket innebär om en rökutveckling skulle startas:

”Vi uppmanar samtidigt alla supportrar att beakta konsekvenserna för berörda individer och föreningen om fyrverkerier och bangers används eller andra typer av ordningsstörningar inträffar. Då finns det en hög risk att matchen avbryts – ett scenario som vi inte tror att någon Djurgårdare vill uppleva. Så sjung av hjärtat sjung, så stödjer vi laget vidare i cupen och går för ännu en titel”.