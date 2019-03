Foto: Bildbyrån

Robert Falck valdes in som ordförande i AIK under kvällen tillsammans med åtta ledamöter i styrelsen, ingen Per Bystedt som återigen fick kalla handen.

Under tisdagskvällen höll AIK Fotbollsförenings årsmöte, i Solnahallen. 470 röstberättigade medlemmar fanns på plats och valde då en ny styrelse. Robert Falck, valberedningens förslag, valdes till ny ordförande.

Den sittande ordföranden Eric Ljunggren valdes in som ledamot i styrelsen. Valberedningens förslag till ny styrelse gick dock inte helt igenom. Den ursprungliga planen från valberedningen var en ordförande plus tio ledamöter. Ett förslag som fick konkurrens av medlemmen Simon Strand. När rösterna var räknade stod det klart att Strands förslag på en ordförande plus åtta ledamöter hade röstats igenom.

Namnen som utgjorde de åtta stolarna blev Tomas Franzén, Patrick Englund, Eric Ljunggren, Anders Appell (alla på två år) och Jonas Svanberg (på ett år). Helena Roxtorp, Marianne Bogle och Joen Averstad var sedan tidigare valda till 2020.

Nuvarande ordföranden i bolagsstyrelsen, Per Bystedt, var ett av valberedningens förslag till ledamot i FF-styrelsen precis som förra året – men medlemmarna valde återigen att ge honom kalla handen. Inte heller Faje Gani valdes in i styrelsen.