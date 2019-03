Norrköping klarade inte av att brotta sig förbi ett vilt kämpade AFC Eskilstuna i dag. En sen kvittering gav vittring, men hemmalaget lyckades inte trycka dit segermålet. FotbollDirekts Peder Venseth ger nedan sin bild av matchen.

FEM SNABBA MED PEDER VENSETH EFTER NORRKÖPING – AFC ESKILSTUNA 1-1

Vad var det som gick snett för Norrköping i dag?

– Jag tycker att det blir för mycket kladd. Likt förra säsongen spelar laget väldigt fint och nätt, men mest runt motståndarens straffområde istället för i det. Jag tycker inte det var riktigt nära ett avancemang i dag. Vidare hade de stora bekymmer med att handskas med AFC:s fysik. Där anfallaren Samuel Nnamani var den som fick accentuerad övertaget.

Hur stor missräkning är den här plumpen?

– Det är så klart att det inte var tänkt att de skulle sluta så här. Norrköping siktade på att ta hem titeln i år. Nu blir det inte så och det kommer nog ta några dagar att smälta den här missade möjligheten. Tittar du längre fram mot den allsvenska säsongen så ser jag inte den här bommen som ett tecken på att Peking inte skulle vara en guldkandidat.

Oroväckande skador på Sead Haksabanovic och Simon Skrabb?

– Ja, det får man verkligen säga. Skulle det visa sig vara längre skador är det ett hårt slag för ett storsatsande Peking inför den kommande säsongen.

Jordan Larsson fick komma in istället för just skadade Haksabanovic och slog till igen – ska inte han vara given i startelvan vid det här laget?

– Haha, Larsson har varit fenomenal i det två tidigare matcherna så jag blev också förvånad över att han inte fick chansen från start här i dag. Men nu med mål igen för tredje matchen i rad, får man hoppas för hans del att han visat tillräckligt för tränaren Jens Gustafsson. Det ska bli väldigt intressant att se om han kan bibehålla den här positiva trenden när väl allsvenskan drar igång.

Imponerande från AFC Eskilstuna eller var det mer flax i dag?

– Det är aldrig flax i fotboll och det var det inte i dag heller. AFC fick med sig en fullt rättvis poäng och hade till och med kunnat vinna matchen. De imponerade framförallt med sitt fysiska spel vid inläggssituationer, där det i stort sätt alltid blev farligt. Anfallaren Samuel Nnamani var ett monster på topp och var den som gjorde störst intryck på mig under matchen. Nej, det såg klart spännande ut för AFC – som i år ska försöka hänga sig kvar i allsvenskan.