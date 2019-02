Nottingham Forest tog AIK:s Alexander Milosevic i januarifönstret. Idag beskrivs han som ett fynd som närmast förbluffar och manager Martin ONeill anses nu ha hittat en av Forest bästa vintervärvningar över hela 2000-talet.

Nottingham kommer allt mer efter fönstret som har passerat och börjar nu få kontakt med toppstriden och dess playoffplatser. Nu uppe i fyra raka matcher utan förlust och det till stor del igenom Alexander Milosevic.

Vilken utveckling han har. I början fick han ju frågan om han vågade tro på att lyckas som Pontus Jansson i Leeds. Och som det ser ut nu så är det någonting som ser fullt realistiskt ut för 27-åringen.

Milosevic kom ju in i Nottingham tillsammans med Yohan Benalouane i ett läge när det var stora hål defensivt i i The Championshipklubben. Och nu reagerar allt fler på vilken värvning man lyckats med genom svensken och hur allt blir ännu större av att han togs som free agent. Det vill säga gratis.

Den lokala Nottingham Forest-sajten ”Seat Pitch” konstaterar att han kom in i ett svårt läge och hur det slutade 0- 2 mot Birmingham. En svag insats men där den förre AIK-försvararen ändå direkt tog hem ett högt betyg.

Och så har det fortsatt.

Som det har gjort det.

Nu växer han i anseende hela tiden. Ta bara de fyra senaste matcherna mot Brentford, West Brom, Preston och Derby, i dessa har han alltså rakt igenom blivit ”Man of the match”.

Snabba framgångar för svensken som rakt av redan beskrivs som en ”Class act”.

”Hans samarbete med Benalouane är så solid och överträffar alla förväntningar. Det ser ut som att de för alltid har spelat tillsammans”.

”Milosevic is Mr Neat and Tidy”.

En elegant som städar bort allt.

Ja, ni hör, stora ord kring en allsvensk toppförsvarare som nu gör det han gör i en klubb som närmast sig toppen i en liga som av många rankas som Europas sjätte bästa.

”Seat Pitch” slutord i aktuell artikel får bli dessa:

”Milosevic is clever, mobile and not afraid to pick a pass rather than blast clear”, skriver man och myser över hur svensken faktiskt inte kostat en krona i övergångspengar och hur man samtidigt sålde ett namn som Danny Fox för en halv miljon pund – och hur det ändå likväl slutat med att man bytt upp sig.

