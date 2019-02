Nu utvecklas historien kring det skandalartade derbyt mellan IFK Göteborg-Gais. Nu kan FotbollDirekt avslöja att möjligheterna för Gais att tilldömas segern med 3- 0. Här detaljen det handlar om, enligt flera källor med direkt insyn i ärendet



Utvecklingen efter måndagens derby utvecklas i en rasande takt.

Nu har Förbundet under dagen överlämnat ärendet till Disciplinnämnden.

Hur den sammansättningen av förbundsfolk kommer att döma återstår ännu att se. Under alla omständigheter så ser möjligheten till omspel ut att vara förlorad. En match ska antingen spelas vidare samma dag, eller påföljande dag för att en match ska slutföras. Detta enligt regelverket och jurister på förbundet. Om inte ska, om det kan fastställas, det icke felande laget tilldömas segern.

Detta bekräftat under eftermiddagen av SvFF:s jurist Tobias Tibell för Sportbladet

Gais har i dag konstaterat att man är ointresserade av att spela om det avbrutna derbyt – och det oavsett konsekvenser.

Man är helt enkelt beredd att straffet som kan bli aktuellt och man lutar sig alltså mot att Marko Johansson inte hinner bli återställd i närtid.

Nu kommer däremot nya detaljer som plötsligt ändrar spelplanen i denna dramatik – detaljer som kan svänga utvecklingen till superettanklubbens fördel.

Flera källor för FotbollDirekt med en direkt insyn i ärendet hävdar alla detsamma: Gais har inte ansökt om walk over. Inte i någon av de kontakter förbundet haft med Gais ledning.

Gais styrelse och sportsliga ledning har alltså istället protesterat mot ett omspel genom målvakten Marko Johanssons problem och hur man anser att det är orimligt att man ska ställa upp med ett försvagat lag.

Med detta kommer saken i ett nytt läge – en försvårande omständighet till Gais fördel som i allt väsentligt försvagar Blåvitts möjligheter att tilldömas segern.

De källor som FotbollDirekt.se varit i kontakt med är alla eniga: Det är bevisat att Gais inte lämnat walk over, utan att skälet hela tiden handlat om de problem Blåvitts fans åsamkat en av deras nyckelspelare i samband med fyrverkeriskjutningarna.

Med den bilden kan följden nu istället högst rimligt bli att Gais får segern med siffrorna 3- 0. I nuläget bedöms den möjligheten som 50-50. Enligt FotbollDirekts källor.

2016 kom en regelverksändring – att alla matcher till näst in till varje pris ska genomföras. Men där är man nu alltså inte när en omspelsmöjlighet nu ser förlorad ut.

Anton Zetterman – Ola Gustavsson