Nu står det klart att Jiloan Hamad byter landslag från Sverige till Irak. Det meddelade spelaren själv i dag på sitt Twitterkonto.

”Väldigt glad över det här tillkännagivandet”, skriver mittfältaren.

I somras petades Jiloan Hamad till den svenska VM-truppen i den absolut sista gallringen. Nu väljer han att gå vidare från Sverige helt och hållet för att istället representera Iraks landslag hädanefter.

Hamad som förra våren var en starkt bidragande orsak till att Hammarby inledde den allsvenska säsongen på ett strålande sätt och länge låg med i toppen av tabellen.

Det hjälpte dessutom till att aktualiserade spekulationerna om att mittfältaren skulle ta plats i den svenska VM-truppen.

Men när truppen till slut föll, stod det klart att Hamads namn inte fanns med. Janne Andersson var noga med att poängtera att mittfältaren varit så nära att förbundskaptenen valt att meddela beslutet per telefon direkt till mittfältaren.

Men den fina gesten räckte inte, för nu står det klart att det som varit på gång under en längre tid blir verklighet. Hamad väljer nämligen att officiellt tacka nej till det svenska landslaget i fortsättningen. Detta meddelar han nu via sitt Twitterkonto.

Sedan tidigare representerar Ahmed Yasin och Rebin Sulaka Iraks färger. Brwa Nouri har även han representerat landet tidigare, men har nu lagt ner landslagskarriären.

Very happy about this announcement. The time is right and I can’t wait to do my best helping the team reaching new heights!! pic.twitter.com/EqkNULgHHK

— Jiloan Hamad (@Jiloan) February 26, 2019