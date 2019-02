Foto: Bildbyrån

AIK gick till pausvila med 1-1 borta mot Norrby under söndagen. Gnaget kvitterade precis före första halvleks slut och det var ett minst sagt märkligt mål där Heradi Rashidi träffades av Tarik Elyounoussis skott och styrde omedvetet bollen i nät.

– Det touchar på mig och går in, berättar Rashidi för Cmore.

Tidigare i dag var det Hammarby som släppte in ett baklängesmål i första halvlek mot Eskilsminne (slut 1-1), nu var det AIK:s tur att göra detsamma. Svagt markeringsspel i 26:e minuten och 1-0 Norrby på Borås Arena genom Richard Yarsuvat.

Precis som Hammarby kvitterade AIK också före visslan för pausvila, detta i 43:e minuten. Tarik Elyounoussi kom rättvänd med bollen och sköt utanför straffområdet. Bollen träffade Heradi Rashidi som omedvetet styrde in bollen i mål.

– Den touchar på mig och går in. Jag vet inte var den tar någonstans, det viktigaste är att den går in och att det är 1-1 just nu, säger Rashidi till Cmore som vill se ett bättre AIK i andra halvlek.

– Det är svårt sista tredjedelen. Vi för matchen men måste sätta dit bollen. Vi måste skärpa oss.