IFK Norrköping hade inga bekymmer med att städa av division 1-gänget Assyriska Turabdin i Svenska Cupen. Segersiffrorna kunde skrivas till 2-1 efter bland annat mål av Jordan Larsson.

– Jag hoppas det kan fortsätta in i allsvenskan också, säger han till C More efter matchen.

IFK Norrköping vann sin första match mot IFK Värnamo i Svenska Cupen med 3-1. Ikväll ställdes laget mot Assyriska Turabdin på bortaplan i den andra omgången.

Hemmalaget stod emot första halvtimme innan Simon Skrabb kunde bryta dödläget med sitt 1-0-mål. Alexander Fransson var den som kunde hitta fram till Skrabb i djupet och väl där gjorde finländaren inget misstag. Det blev sedan inga fler mål i den första halvleken utan vi fick vänta en kvart in i den andra halvleken innan Peking kunde öka på till 2-0. Den formtoppad Jordan Larsson prickade dit bollen efter pass från Sead Haksabanovic. Målet var Larssons andra i Svenska Cupen.

– Det betyder jättemycket. Som jag sagt tidigare så var det frustrerande efter förra året och att få igång målskörden så här pass tidigt är skönt. Jag hoppas det kan fortsätta in i allsvenskan också, säger han till C More efter matchen.

Dessutom tyckte han att samspelet med Sead Haksabaovic fungerade bra i den andra halvleken.

– Absolut, han sökte sig mer mot mig och vi kombinerade lite som vi brukar göra på träningarna. Han är en fantastiskt fin spelare och jag trivs att spela med honom.

IFK Norrköping har efter två omgångar full pott i sin grupp i Svenska Cupen.

Startelvorna:

Assyriska Turabdin: Cakovic – Eek, Fritzson, Klänge, Isaiah Shaw, Kocadag, Ljung, Watson, Ekman, Bilanovic, Ishak

IFK Norrköping: Mitov Nilsson – Dagerstål, Larsen, Castegren – Smith, Blomqvist, Fransson, Haksabanovic, Thorarinsson – Larsson, Skrabb.