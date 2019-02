ABU DHABI. Med en vecka kvar till svenska cupen spelade AIK genrep mot MLS-klubben New York City FC – med både Anton Tinnerholm och Ebenezer Ofori på planen. Matchen slutade 1-1 och här är FD:s utsände Lennart Sandahls fem snabba tankar efter matchen.



FEM SNABBA MED FD:S LENNART SANDAHL

Aj, aj, aj – Adu

AIK:s kanske mest svårersättlige spelare utgick skadad i mitten på den första halvleken. Han låg länge kvar på mittplan och det såg ut att göra ont från trakten kring magmuskelaturen/ljumske. Ett jätteavbräck för AIK såklart om inte han är med i svenska cupen. Den naturlige ersättaren Panos Dimitriadis blev pappa i dagarna och hade redan lämnat lägret. Unge Bilal Hussein, född 00, gjorde en okej insats. Om Adu blir borta länge så kommer AIK tvingas att värva på den positionen – för utan Adu och utan Kristoffer Olsson, ja då är mittfältet en skugga av 2018 års guldlag som det ser ut i dag. Efter matchen kom Rikard Norling med lugnande besked, det bör inte vara något långvarigt.

– Det var någonting. Förhoppningsvis är det bara en smäll, vi får avvakta och se. Han fick en smäll på träningen på liknande ställe, säger tränaren Rikard Norling till den samlade presskåren.

Lovande insats av norrmannen

Alexander Milosevic ersättare gjorde ett positivt intryck på mig. Det hade han i och för sig redan gjort under träningsveckan, men det förstärktes under matchen. Han är väldigt följsam, lugn med bollen och har en väldigt fin passningsfot. Den visade han upp rejält en gång i första halvlek när han slog en perfekt, flack krossboll ut mot Rasmus Lindkvist. Sen kanske kommunikationen och positionsspelet stämde alla gånger. Men konstigt vore annars i en debut på ett träningsläger.

Ylätupa behöver lite tid

AIK:s unge mittfältsförvärv han visa upp sina kvicka fötter, fina driv och känsliga instick. Han var även nära att göra mål i sin debut när han tog hand om en andraboll, skottfintade en motståndare och sköt – mitt på målvakten. Han var inblandad i matchens båda mål. Både framåt och bakåt. 0-1-målet tappade han boll enkelt på mittfältet, Robin Jansson stötte bort sig och i hans vakuum kunde City ta ledningen med ett skott otagbart bakom Linnér. Men revanschen kom snabbt. Ylätupa snodde påpassligt åt sig en boll utanför New Yorks straffområde drev förbi en utrusande målvakt och fälldes med ett krokben av försvarare. Sundgren tog säkert hand om straffen och 1-1 i matchen i minut 54. 19-åringen hade lite problem i duellspelet ett par gånger, men när han tar sig ur situationer och får vända upp är han ett hot som AIK kommer få nytta av. Men AIK-fansen kan nog inte förvänta sig att han är Kristoffer Olsson-bra, och det är ju inte lätt, när säsongen startar.

Elyounoussi borde nätat

AIK:s andre norrman var ett ständigt hot så länge han spelade. I första halvleken fick han en perfekt boll att dra till på volley från Goitom. Mitt på målvakten. Han kom dessutom helt fri när han sprang omkull en försvarare och domaren lät spelet gå. Valde att försöka chippa över keepern men fick ingen träff på den riktigt och bara en hörna på kontot. Jag tycker annars att han tillsammans med Sebastian Larsson (grym första halvtimmen) och Daniel Sundgren var spelarna som såg piggast ut i offensiven. Byttes ut efter en smäll på mittplan men det var nog ingen fara. Det verkar som längdåkningen i Norge gjort susen, för han verkar kunna springa hur mycket som helst redan så här tidigt på säsongen.

Matchens kvalitet?

Nja, det var väl ingen höjdare på en studsig plan. Det hade man väl förväntat sig också. Mer dueller än skönspel och många tillfälligheter till att målchanser uppstod. Oftast genom dåliga uppspel och bolltapp på mitten. I New York skötte sig Anton Tinnerholm stabilt innan han byttes ut och Ebenezer Ofori balanserade upp laget på ett bra sätt. För AIK var det mest skönt att få spela in sina nya spelare (Obasi osynlig när han kom in sista 25 minuterna. Han behöver lite tid för att komma igång.