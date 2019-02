Foto: Peder Venseth

BELEK. Hammarby tog en välförtjänt seger mot japanska Shonan Bellmare, 3-1 till Bajen efter mål av Muamer Tankovic, Nikola Djurdjic och Leo Bengtsson. FD:s utsände reporter Anton Zetterman ger nedan sin syn på matchen.

FEM SNABBA MED ANTON ZETTERMAN EFTER HAMMARBY – SHONAN BELLMARE 3-1.

Din bild av första halvlek?

– Hammarby med taktpinnen och Shonan Bellmare låg rätt och försökte ställa om. Ett sämre lag än St Pölten som Bajen mötte i måndags men var tydliga i defensiven och lyckades hyfsat med att stänga ned Bajens offensiv. Kändes ändå som att det var en fråga om tid innan 1-0 skulle komma och det kom på straff genom Tankovic.

Din bild av andra halvlek?

– Många byten i bägge lagen och kändes som japanerna kroknade lite i andra halvlek, Bajen kunde spela förbi deras press och in bakom mittfält ganska enkelt och det kunde ha blivit betydligt fler mål framåt. Stannar vid tre efter att Fenger dragits ned i offensiv box och Djurdjic förvaltat straffen, och sedan ett mål av Leo Bengtsson som fick oss lite äldre på läktaren att minnas tillbaka till Hristo Stoitjkov i VM94-kvartsfinalen mot Mexiko. Grymt löd i dojan där. Och det är väl just mål och poäng framåt som saknats lite för Bengtsson så det var förstås en go känsla för honom när tävlingssäsongen nu står för dörren.

Intrycket av nya brassarna Jean Carlos och Ze Vitor?

– Jean (eller ”Janne” som man hörde från läktaren, extremt lågt odds på att det namnet kommer sätta sig i bredare publiklager snart) startade och kändes extremt självklar till vänster i backlinjen. Bra med boll, bra i positionsspelet, valde sina tillfällen att gå framåt och när han väl gjorde det så blev det farligt flera gånger. Lurade sin gubbe på kanten på ett elegant sätt vid i alla fall två tillfällen. Fina inlägg och löjligt nära att han hittade in till Ze Vitor i boxen i andra halvlek. Mål där hade nästan varit för bra. Det här var nog Jesper Jansson väldigt nöjd med.

– Ze Vitor också väldigt positivt, bra inhopp och nära att göra mål flera gånger. Stark med motståndare i ryggen och hungrig inne i boxen. Visade också fin blick, hade ett läge en bit utanför boxen där man hade räknat ner för att han skulle lossa stora släggan, men såg istället Solheim ute till höger och lade fram för att sedan störta in mot mål. En lång tå från att peta in Solheims inspel.

Andra positiva intryck?

– Tim Söderström ser jättefin ut, känns mer och mer som en given startspelare på defensivt mittfält så länge Junior är borta. Bollvinnare, sätter igång spel bra, bra i passningsspelet både i första vågen och när han kliver framåt. Snabbhet som gör att han hinner städa upp och vinna boll när Shonan ställer om, hände ett par gånger.

– Hela backlinjen med Sandberg, Fällman, Fenger och Jean Carlos gör det bra och känns synkade där bak. I första halvlek har Shonan ett par distansskott och inte mycket mer.

Det här var sista matchen inför cuppremiären vad det verkar, var står Hammarby när tävlingssäsongen är tio dagar bort?

– Det är en ganska positiv känsla man får från det här laget som nu främst tycks hållas som utmanare till MFF, AIK och Norrköping. Och det är kanske befogat som som de tre lagen ser ut och satsat, inte minst Peking. Men det här laget känns väldigt spännande. Även om toppkonkurrenterna har gjort namnstarkare nyförvärv så känns det som väldigt intressanta spelare som Tim Söderström, Odilon, Bojanic och (kanske ska vänta lite med en tydlig dom men spännande är han) Jean Carlos. Inte namn från allra översta hyllan men väldigt stor potential.