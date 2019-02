Malmö FF-Chelsea-matcher närmar sig. Bara två veckor bort – och det är ett Chelsea satt i problem. Men i kväll kom man tillbaka – och som man gjorde det.

En 0-4-förlust tidigare i veckan för Chelsea och rubriker där efter.

Men i kväll såg det så avsevärt bättre ut.

Grova 5-0 på Huddersfield i dag. Bäst av alla blev denna gång Gonzalo Higuain. Argentinaren var mycket bra när Chelsea lugnade ned det infekterade läget från tidigare i veckan.

Innan matchen hade manager Sarri sagt så här: ‘‘I´m a dreamer and i just want to play my football”



Och nog blev han hörd.

Först gjorde nämnde Higuain 1- 0 som sedan följdes av dubbla mål av Eden Hazard. Sedan blev det argentinskt igen i en match som slutade fem mot noll.

Välbehövliga poäng, förstås för Chelsea som halkat efter i toppen.

Frågan är om manager Maurizio Sarri hade pallat med ännu ett svårt resultat och dessutom mot Premier League-jumbon? Detta efter debaclet i onsdags.

Märk väl att Chelsea i början av säsongen gjorde 3-0 på just Huddersfield.