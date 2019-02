Alexander Milosevic debuterade i kväll för Nottingham. Snabba kast mellan olika verkligheter. Nyligen arbetslös, lika nyligen klar för Forest. I dag debuterade han och får lovande betyg direkt i engelsk media.





Alexander Milosevic har varit ryktenas man allt sedan säsongsslutet men utan att hitta en lösning med AIK.

På slutet har det alltså varit ovisst och flera klubbar inblandade kring hans framtid. Belgiska Waregem och så Nottingham som han skrev på för i onsdags.

I dag stegade han så ut på St Andrews borta mot Birmingham, bara för att bli utbytt efter en timmes spel av manager Martin ONeill – och förlust 0- 2. Men betygen efteråt visar sig nu ändå vara helt okej.

Nottingham Post skriver så här i kväll om svenskens första steg borta i England:

”Not to bad of a debut from the swedish defender”.

”Made some strong interventions. Looked pretty solid”.

Betyget blev en sexa på en tiogradig skala.

Där har ni starten för Milosevic och hans början på det 18 månader långa kontraktet.

Däremot var resultatet illavarslande för Forest som under sista transferdygnet gjorde f y r a nya affärer. Nu är man nere på tolfte plats och åtta poäng från play off till Premier League.