Foto: Bildbyrån, IBL Bildbyrå

Syrianska har just nu en provspelare med ett efternamn som förpliktigar. Franck Ribérys yngre bror Steeven Ribéry testar just nu med Superettannykomlingen – och det är försiktigt positiva omdömen om världsstjärnans lillebror:

– Det finns likheter i spelet, tekniskt är det en jätteduktig spelare, säger Syrianskas sportchef Can Melkemichel till FotbollDirekt.se.

För de som nu inte känner till Franck Ribéry: Tolv säsonger i Bayern München, med vilka han vunnit Bundesliga åtta gånger. VM-silver 2006, totalt 81 a-landskamper (16 mål) för Frankrike.

2013 sågs han som den tredje bästa spelaren i världen efter Cristiano Ronaldo och Lionel Messi – trea i Ballon dÓr-omröstningen.

Nu är en yngre Ribéry på plats i Sverige. I Södertälje, hos Syrianska. I mitten av januari så framkom att Steeven Ribéry provtränar med Superettannykomlingen.

Franck Ribéry börjar närma sig slutet av karriären, i april fyller han 36 år. Lillebrorsan har längre tid kvar – men karriären har också inletts mer försiktigt.

23-årige Steeven Ribéry inledde seniorkarriären i Francks klubb Bayern München, men då i andralaget. Därefter andra- och tredjedivisionsfotboll i Frankrike, i Boulogne och Gazelec Ajaccio. Senaste klubben var Apollon Larissa i Grekland, men han står inte noterad för några matcher där.

Nu har han varit hos Syrianska i drygt en vecka. Sportchefen Can Melkemichel berättar att han blev tipsad om Ribéry den yngre.

– Det var en agent som skickade en förfrågan till oss. Man blir lite skeptisk, för man får en del sådana här tips, speciellt från Afrika. Agenter som skriver att den här spelaren är någon stjärnas brorsa, men kollar man upp det så visar det sig sällan stämma. Men här har var det enkelt att se att det stämde, säger Melkemichel till FotbollDirekt.se.

– Vi ville självklart se honom först, så vi kom överens om ett provspel och de var öppna för det.

Vad har ni fått för intryck av honom?

– Han ser ganska intressant ut faktiskt. Nu kommer vi utvärdera honom den här veckan ut så får vi se efter det, vi ska prata med hans agent också. Det är några bitar som ska falla på plats.

Steeven Ribéry har hunnit med 45 minuter i en träningsmatch mot AFC Eskilstuna och ska vara med igen i helgen när Syrianska träningsspelar mot en engelsk akademi. Och om han är lik storebror?

– De är ganska lika, förutom att han (Steeven) inte har några ärr i ansiktet. Sedan är han ganska mycket längre än Franck, och han är dessutom vänsterfotad. Men det finns likheter i spelet, tekniskt är det en jätteduktig spelare. Han kanske har något kilos övervikt, jag vet inte när han spelade senast innan han kom till oss. Men jättebra med boll.

– Han spelade första halvlek senast mot AFC. Han var okej, bra med boll men lite sämre konditionsmässigt.

Ekonomiskt ska det inte vara några problem att lösa Ribéry om han vill spela i Syrianska säger Can Melkemichel.

– Nej han har mycket pengar redan, haha. Nej men han kommer inte hit för att bli rik på fotbollen. Han har pratat om att hans bror ska åka till arabvärlden efter att karriären i Bayern München är över, spela några år där. Och att Steeven då följer efter honom dit. Så pengar är nog inget större problem. Vi får titta lite på ett upplägg som passar isåfall.

Så det kan bli en säsong hos er och sedan vidare till en arabliga?

– Det kan nog vara hans plan. Men vi får se här under veckan först och så får vi ta ett snack sedan.